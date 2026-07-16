Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho rằng HLV Thomas Tuchel đã mắc sai lầm về chiến thuật trong thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Rooney nổi giận với chiến thuật của tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau trận đấu rạng sáng 16/7, Rooney nhận định: "Tuyển Anh đang là đội chơi lấn lướt, nhưng thay vì tiếp tục duy trì lối chơi tấn công, họ lại tự thu mình và lùi sâu. Trước một đối thủ như Argentina, đó chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối".

Theo huyền thoại MU, đây là quyết định mang tính bước ngoặt. Rooney cho rằng khi đối đầu với một đội bóng giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều ngôi sao như Argentina, việc chỉ tập trung bảo vệ lợi thế là lựa chọn đầy rủi ro.

Rooney phân tích thêm: "Thế trận kiểu như thế này rất cần tốc độ. Bukayo Saka và Marcus Rashford lẽ ra phải được tung vào sân sớm hơn. Họ có thể kéo giãn đội hình Argentina, buộc đối thủ phải lùi sâu và mang đến cho tuyển Anh một phương án phản công hiệu quả".

Thay vì tiếp tục tạo sức ép và cố gắng kiểm soát thế trận, tuyển Anh lại chơi quá thiên về phòng ngự. Rooney tỏ ra không hài lòng và chỉ trích cách tiếp cận của HLV Tuchel.

"Họ không còn gây sức ép lên Argentina mà chỉ chăm chăm bảo vệ kết quả. Ở đẳng cấp World Cup, đó là một tư duy rất nguy hiểm. Muốn thắng, bạn phải chơi dũng cảm hơn. Tôi nghĩ những quyết định thay người cũng như cách đọc trận đấu của Tuchel cuối cùng đã khiến tuyển Anh đánh mất tấm vé vào chung kết", Rooney kết luận.

Tuyển Anh một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết World Cup. Lần gần nhất "Tam sư" dừng bước ở bán kết là tại World Cup 2018, khi để thua Croatia.

Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.