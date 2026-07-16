Kỳ tích của Messi được nối dài

Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 39 khi duy trì chuỗi trận ghi dấu giày vào mọi bàn thắng của tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Messi tiếp tục rực sáng tại bán kết. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, Messi đóng góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh ở bán kết World Cup 2026. Trước trận chung kết, siêu sao mang áo số 10 vẫn chưa có trận đấu nào rời sân tại giải năm nay mà không trực tiếp góp công vào bàn thắng.

Trong hành trình đưa Argentina tiến gần mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, Messi liên tục tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Ngay từ vòng bảng, M10 tạo nên màn trình diễn bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Algeria, trước khi lập cú đúp trong chiến thắng trước Áo. Ở lượt trận cuối gặp Jordan, đội trưởng Argentina tiếp tục ghi bàn, giúp đội bóng toàn thắng vòng bảng.

Bước vào giai đoạn knock-out, tầm ảnh hưởng của Messi vẫn không hề suy giảm. Anh ghi bàn trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội, sau đó vừa lập công vừa kiến tạo ở màn vượt qua Ai Cập tại vòng 16 đội.

Ở hai trận tứ kết và bán kết gặp lần lượt Thụy Sĩ và Anh, dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn để lại dấu ấn với tổng cộng ba pha kiến tạo, góp phần giúp Argentina giành vé vào trận đấu tranh danh hiệu.

Sau 7 lần ra sân tại World Cup 2026, Messi sở hữu thành tích ấn tượng với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. M10 tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công của nhà đương kim vô địch.

Phong độ ổn định của siêu sao sinh năm 1987 đang mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ trước trận chung kết với Tây Ban Nha vào ngày 20/7.

Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.