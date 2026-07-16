Messi khiến tuyển Anh ngỡ ngàng với màn solo đỉnh cao

Rạng sáng 16/7, Lionel Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp siêu sao khi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh trên sân Atlanta (Mỹ).

Pha xử lý đẳng cấp của Messi trước rừng cầu thủ Anh.

Phút 35, đội trưởng Argentina nhận bóng bên phần sân đối phương và thực hiện pha đi bóng khiến hàng thủ "Tam sư" hoàn toàn rối loạn. Dù bị vây ráp bởi nhiều cầu thủ áo trắng, Messi vẫn bình tĩnh giữ bóng, liên tục đổi hướng rồi tăng tốc vượt qua Harry Kane, Anthony Gordon và Djed Spence trước khi buộc Elliot Anderson phải phạm lỗi để ngăn cản.

Tình huống này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi.

Một tài khoản viết: "Messi xóa sổ Kane, Gordon và Spence chỉ trong một pha bóng". Người khác thán phục: "Thật khó tin với vóc dáng của Messi, anh ấy vẫn có thể che chắn bóng trước bốn cầu thủ đối phương".

Trong khi đó, không ít CĐV khẳng định: "Nhiệm vụ duy nhất của tuyển Anh là ngăn chặn Messi, nhưng điều đó gần như bất khả thi".

Pha solo khiến nhiều người bất ngờ khi Messi vẫn duy trì được tốc độ và khả năng bứt phá đáng nể ở tuổi 39. Dù không còn thường xuyên thực hiện những pha nước rút như thời kỳ đỉnh cao, nhà vô địch World Cup vẫn sở hữu kỹ thuật, khả năng giữ thăng bằng và tư duy xử lý bóng thuộc hàng hay nhất thế giới.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế Messi đối đầu tuyển Anh. Cuộc chạm trán được chờ đợi từ lâu chứng kiến dấu ấn quen thuộc của số 10 Argentina khi anh liên tục khiến hàng phòng ngự đối phương gặp khó khăn bằng những pha xử lý đầy ma thuật.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.