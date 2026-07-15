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Thể thao World Cup 2026

Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi

  • Thứ tư, 15/7/2026 20:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù lần đầu chạm trán tuyển Anh, Lionel Messi vẫn khiến đối thủ e dè khi sở hữu kỷ lục ghi 27 bàn vào lưới các đại diện Premier League tại Champions League.

Lionel Messi nhiều lần ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh.

Messi đang nắm giữ kỷ lục đáng chú ý liên quan đến bóng đá Anh với 27 bàn và 6 đường kiến tạo sau 36 lần chạm trán các đại diện Premier League. Theo Opta, việc in dấu giày trực tiếp vào tổng cộng 33 pha lập công giúp thủ quân Argentina trở thành cái tên sở hữu hiệu suất tấn công tốt nhất lịch sử khi đối đầu các câu lạc bộ đến từ cùng một quốc gia.

Đáng chú ý, trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 16/7 mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi chạm trán đội tuyển Anh. Dù chưa từng đối đầu "Tam Sư" ở cấp độ quốc tế, bề dày thành tích đáng gờm khi gặp các đội bóng xứ sở sương mù tại Champions League khiến ngôi sao mang áo số 10 trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của chủ nhân 8 Quả bóng vàng khi chạm trán các đối thủ thuộc môi trường bóng đá Anh. Những pha lập công của anh là minh chứng cho khả năng phá vỡ lối chơi đặc trưng của các đội bóng Premier League.

Việc am hiểu phong cách thi đấu của người Anh ở cấp độ câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ giúp Messi chiếm ưu thế trong trận bán kết World Cup 2026 sắp tới.

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Huy Trưởng

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