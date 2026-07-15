Messi và cuộc hẹn định mệnh với tuyển Anh

Lịch sử, chính trị và Lionel Messi khiến cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina luôn mang ý nghĩa lớn hơn một trận bóng đá.

Mỗi lần Argentina gặp tuyển Anh ở World Cup, câu chuyện luôn vượt ra ngoài bóng đá. Lịch sử, cảm xúc và niềm tự hào dân tộc lại được khơi dậy.

Bán kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai thế lực bóng đá, nhưng phía sau 90 phút tại Dallas (Mỹ) còn là lịch sử, lòng tự tôn dân tộc và cơ hội để Lionel Messi tiến thêm một bước tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Một cặp đấu chưa bao giờ chỉ có bóng đá

Trong lịch sử World Cup, rất ít cặp đấu mang nhiều cảm xúc như Anh và Argentina. Mỗi lần hai đội gặp nhau, người ta không chỉ nhắc đến chiến thuật hay phong độ, mà còn nhớ về những ký ức đã tồn tại suốt hàng chục năm.

Với người Anh, đối thủ truyền kiếp trên sân cỏ luôn là Scotland rồi đến Đức. Thế nhưng, nếu nhắc đến ký ức đau đớn nhất ở World Cup, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Diego Maradona và trận tứ kết năm 1986.

Người Argentina lại nhìn câu chuyện theo một hướng khác. Đối thủ số một của họ về chuyên môn vẫn là Brazil. Nhưng nếu xét trên khía cạnh lịch sử và cảm xúc dân tộc, nước Anh luôn giữ một vị trí đặc biệt. Cuộc chiến Falklands (Malvinas) năm 1982 khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng, và chỉ bốn năm sau, World Cup vô tình tạo ra một sân khấu để những cảm xúc ấy bùng nổ.

Maradona bước vào trận tứ kết năm ấy với tuyên bố đây là màn "báo thù" cho thất bại trên chiến trường. Ông ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử. Một là "Bàn tay của Chúa", pha bóng khiến người Anh phẫn nộ suốt nhiều thập kỷ. Bàn còn lại là màn solo vượt qua gần nửa đội hình đối phương, được FIFA bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Điều thú vị là hai dân tộc vẫn nhớ về cùng một trận đấu, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Người Anh không quên bàn thắng bằng tay. Người Argentina lại nhắc nhiều hơn đến chiến thắng và hình ảnh Maradona như biểu tượng của niềm kiêu hãnh dân tộc.

Đó cũng là lý do Maradona luôn được yêu theo một cách rất riêng. Lionel Messi được ngưỡng mộ bởi tài năng và những danh hiệu, nhưng Maradona gắn với cảm xúc và lịch sử. Ngay trên các khán đài World Cup 2026, những lá cờ mang hình Maradona vẫn xuất hiện dày đặc mỗi khi Argentina thi đấu.

Thomas Tuchel xem đây là một trận bán kết. Với nhiều người Argentina, đó còn là cuộc đối đầu mang theo ký ức kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, với tuyển Anh hiện tại, lịch sử không còn là gánh nặng. Thomas Tuchel xây dựng một tập thể thực dụng và hiện đại, nơi các cầu thủ không bị ám ảnh bởi những câu chuyện xảy ra cách đây bốn thập kỷ. Họ nhìn trận bán kết đơn giản là cơ hội để trở lại chung kết World Cup.

Argentina thì khác. Mỗi lần gặp Anh, bầu không khí luôn mang màu sắc đặc biệt. Điều đó không có nghĩa các cầu thủ bước vào sân với tư tưởng chính trị, nhưng họ hiểu rất rõ ý nghĩa của trận đấu đối với người hâm mộ quê nhà. Chính cảm xúc ấy khiến cuộc đối đầu này luôn vượt ra ngoài khuôn khổ của một trận bán kết.

Lịch sử tạo sức nóng, Messi quyết định kết cục

Nếu bỏ qua những câu chuyện ngoài sân cỏ, đây vẫn là màn so tài cân bằng bậc nhất giải đấu.

Argentina vào bán kết theo cách rất đặc trưng. Họ không áp đảo mọi đối thủ như Pháp hay Tây Ban Nha, nhưng luôn biết cách sống sót ở những thời khắc khó khăn nhất. Chiến thắng ngược dòng trước Ai Cập rồi màn hạ Thụy Sĩ sau 120 phút đều cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Đội bóng của Lionel Scaloni đã ghi 17 bàn sau 6 trận, thành tích chỉ đứng sau tuyển Pháp. Trong số đó, Lionel Messi đóng góp 8 bàn, nhiều nhất giải trước vòng bán kết. Tuy nhiên, giá trị của anh không nằm gọn trong những con số.

Ở tuổi 39, Messi không còn thống trị trận đấu bằng những pha rê bóng kéo dài hàng chục mét. Anh đi bộ nhiều hơn chạy, quan sát nhiều hơn tranh chấp. Thế nhưng, chỉ một lần lùi xuống nhận bóng hay một bước di chuyển sang khoảng trống, hàng thủ đối phương đã phải thay đổi vị trí.

Messi không chỉ tạo ra cơ hội cho bản thân. Anh khiến cả hệ thống xung quanh hoạt động hiệu quả hơn. Mỗi lần đối thủ dành hai hoặc ba người để theo kèm số 10, khoảng trống lập tức mở ra cho Julian Alvarez, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez khai thác.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa Argentina và tuyển Anh.

Messi hướng tới trận bán kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, còn tuyển Anh mang theo khát vọng xóa đi một trong những ký ức khó quên nhất lịch sử đối đầu với Argentina.

Đội bóng của Thomas Tuchel không phụ thuộc vào một cá nhân. Harry Kane vẫn là trung phong đáng tin cậy, Jude Bellingham giữ vai trò đầu tàu tuyến giữa, Declan Rice mang lại sự cân bằng. Sức mạnh của Anh đến từ cấu trúc chiến thuật nhiều hơn là thiên tài của một cầu thủ.

Bởi vậy, bán kết World Cup sẽ là cuộc đối đầu giữa hai triết lý rất khác nhau. Một bên tin vào hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Bên còn lại sở hữu cầu thủ có thể phá vỡ mọi hệ thống chỉ bằng một khoảnh khắc.

Một chi tiết khác cũng khiến trận đấu thêm căng thẳng là những tranh cãi về trọng tài tại World Cup 2026. Argentina liên tục trở thành tâm điểm sau các trận gặp Ai Cập và Thụy Sĩ, khi nhiều quyết định của VAR tạo ra làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Những cáo buộc FIFA ưu ái Messi tiếp tục xuất hiện, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh điều đó.

Chính vì vậy, áp lực dành cho tổ trọng tài ở Dallas sẽ rất lớn. Chỉ một quyết định gây tranh cãi cũng đủ khiến cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm.

Xét về chất lượng đội hình, khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể. Argentina có Emiliano Martinez trong khung thành và Messi trên hàng công. Anh sở hữu một tập thể giàu sức mạnh thể chất, kỷ luật chiến thuật và được Thomas Tuchel tổ chức rất chặt chẽ.

Nhiều khả năng đây là trận đấu có ít khoảng trống, nhiều va chạm và được định đoạt bởi một tình huống cố định, một pha phản công hoặc khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao lớn.

Lịch sử khiến Anh và Argentina luôn là cặp đấu đặc biệt của bóng đá thế giới. Nhưng lịch sử không ghi bàn, cũng không cản phá được những cú sút.

Điều quyết định tấm vé vào chung kết nhiều khả năng vẫn là con người đang đứng trên sân. Và nếu trận đấu thực sự cần một khoảnh khắc thiên tài để phá vỡ thế cân bằng, Lionel Messi vẫn là cái tên khiến mọi hàng phòng ngự phải lo lắng nhất.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.