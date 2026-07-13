Joe Cole: 'Tuyển Anh sẽ ru ngủ Messi'

Cựu tuyển thủ Joe Cole tự tin tuyển Anh sẽ đánh bại Argentina ở bán kết World Cup 2026, đồng thời đưa ra phát biểu gây chú ý về Lionel Messi.

Các cựu tuyển thủ Anh nhắm vào Messi trước trận bán kết. Ảnh: Reuters.

Trong lúc người hâm mộ háo hức chờ màn đại chiến giữa Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026 vào ngày 16/7, cựu danh thủ Joe Cole đã khiến bầu không khí trước trận nóng lên bằng tuyên bố đầy thách thức dành cho Lionel Messi.

Phát biểu trên chương trình của Netflix Sports cùng Gary Lineker, Alan Shearer và Micah Richards, Joe Cole khẳng định: "Chúng tôi sẽ ru ngủ Messi. Ngay bây giờ tôi có thể nói, tuyển Anh sẽ vào chung kết World Cup".

Cựu tiền vệ từng ba lần dự World Cup (2002, 2006, 2010) cho biết anh hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt. Theo Cole, tuyển Anh đủ khả năng vượt qua Argentina để giành vé vào trận đấu cuối cùng.

Micah Richards cũng nghiêng về chiến thắng cho "Tam sư", dù thừa nhận Argentina là đối thủ rất khó chịu. Cựu hậu vệ Man City nhận định các cầu thủ Nam Mỹ "lì lợm và giàu bản lĩnh chiến thắng", nhưng vẫn tin tốc độ của tuyển Anh sẽ tạo ra khác biệt.

Điều đáng chú ý là Joe Cole từng nhiều lần công khai ngợi khen Messi trong quá khứ. Trước World Cup 2026, anh từng cho rằng siêu sao người Argentina ở đẳng cấp vượt trên Cristiano Ronaldo. Cole từng phát biểu rằng Ronaldo có lẽ luôn mong mình giỏi như Messi, đồng thời khẳng định chỉ Messi mới là người "ngủ ngon" vì đã chinh phục mọi danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Ở một diễn biến khác, cựu hậu vệ Gary Neville cũng tham gia cuộc tranh luận trước bán kết. Neville mô tả tuyển Anh có "cặp trung vệ giỏi nhất nhưng cũng thất thường nhất thế giới", bởi có lúc chơi xuất sắc tuyệt đối nhưng cũng có thời điểm mắc những sai lầm khó tin.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.