World Cup 2026 của Messi giống năm 2022 đến khó tin

Tại World Cup 2026, Lionel Messi đang khiến người hâm mộ bóng đá thế giới kinh ngạc khi tái hiện gần như hoàn hảo hành trình chinh phục cúp vàng cách đây 4 năm.

Messi tái hiện phong độ cao như cách đây 4 năm. Ảnh: Reuters.

Những thống kê sau 6 trận đấu của siêu sao người Argentina cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc với kỳ World Cup diễn ra trên đất Qatar.

Khi đó, Messi góp mặt trong cả 7 trận đấu của Argentina, ghi 7 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo, đóng vai trò đầu tàu đưa "La Albiceleste" lên ngôi vô địch. Bên cạnh khả năng ghi bàn, anh còn tạo ra 21 cơ hội cho đồng đội, thực hiện 7 đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn và có 15 pha rê bóng thành công.

Đến World Cup 2026, đội trưởng tuyển Argentina tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao. Chỉ sau 6 lần ra sân, Messi ghi tới 8 bàn thắng, vượt thành tích ghi bàn của chính mình tại kỳ World Cup trước. Dù mới có 2 pha kiến tạo, anh vẫn tạo ra đúng 21 cơ hội cho đồng đội, có 7 đường chuyền tạo cơ hội rõ rệt và thực hiện thành công 15 pha đi bóng, những con số gần như trùng khớp hoàn toàn với chiến dịch năm 2022.

Messi rực sáng với những bàn thắng và kiến tạo. Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là Messi vẫn còn ít nhất một trận đấu nữa khi Argentina chuẩn bị bước vào bán kết World Cup 2026. Điều đó đồng nghĩa anh có cơ hội tiếp tục cải thiện các chỉ số cá nhân, đồng thời hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina.

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Việc tái lập những thống kê ấn tượng từng giúp anh chạm tay vào chiếc cúp vàng năm 2022 càng khẳng định sự ổn định đáng kinh ngạc của thủ quân Argentina, đồng thời thắp lên hy vọng về một kỳ World Cup lịch sử nữa dành cho "La Albiceleste".

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.