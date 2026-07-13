Hành trình của Argentina dễ nhất trong 4 đội vào bán kết World Cup

Tây Ban Nha liên tiếp hạ các ông lớn, còn Argentina sở hữu lịch đấu được đánh giá dễ thở nhất trong 4 đội góp mặt ở bán kết World Cup 2026.

Các đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp có thứ hạng FIFA trung bình 12,7 - cao nhất trong 4 đội vào bán kết. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lần lượt đánh bại Áo (hạng 24), Bồ Đào Nha (hạng 5) và Bỉ (hạng 9).

Đáng chú ý, 2 trong 3 đối thủ của "La Roja" nằm trong top 10 thế giới, cho thấy họ đã vượt qua chuỗi thử thách cực kỳ khó khăn để góp mặt ở nhóm 4 đội mạnh nhất.

Hành trình của 4 đội mạnh nhất ở World Cup 2026.

Trong khi đó, Pháp sở hữu hành trình dễ chịu hơn trên lý thuyết với thứ hạng trung bình của các đối thủ là 28,7. "Les Bleus" lần lượt vượt qua Thụy Điển (38), Paraguay (41) và Morocco (7), trước khi giành vé vào bán kết.

Anh đứng ngay sau Pháp với chỉ số trung bình 30,3. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đánh bại CHDC Congo (46), Mexico (14) và Na Uy (31), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966.

Ngược lại, Argentina có lịch thi đấu thuận lợi nhất nếu dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Nhà đương kim vô địch lần lượt vượt Cape Verde (67), Ai Cập (29) và Thụy Sĩ (19). Thứ hạng trung bình của các đối thủ là 38,3 - thấp nhất trong các đội bán kết.

Dĩ nhiên, bảng xếp hạng FIFA không phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của mỗi đội tuyển hay độ khó của từng trận đấu. Tuy nhiên, những con số thống kê phần nào cho thấy Tây Ban Nha phải vượt qua chặng đường gian nan nhất trước khi đối đầu Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.