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Thể thao

Endrick vỡ mộng ở Real Madrid

  • Chủ nhật, 2/8/2026 19:37 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sự xuất hiện của Carlos Espi cùng định hướng chiến thuật của HLV Jose Mourinho khiến Endrick cân nhắc rời Real Madrid theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

Endrick có thể lại rời Real Madrid.

Theo Fichajes, Endrick và người đại diện yêu cầu Real Madrid làm rõ kế hoạch dành cho cầu thủ này sau khi CLB kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 25 triệu euro để đưa Carlos Espi từ Levante về Bernabeu.

Endrick trở lại Madrid trong hè này với nhiều kỳ vọng sau thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Lyon. Anh ghi 8 bàn, kiến tạo 8 lần chỉ sau 21 trận, đạt hiệu suất góp dấu giày vào một bàn thắng sau mỗi 102 phút. Màn trình diễn đó giúp Endrick tin tưởng sẽ cạnh tranh một vị trí trong đội một cùng Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Carlos Espi khiến cầu thủ trẻ người Brazil hoàn toàn vỡ mộng. Tiền đạo cao 1,94 m vừa ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031 sau mùa giải bùng nổ với 13 bàn thắng sau 27 lần ra sân cho Levante.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho ưu tiên mẫu trung phong có thể hình, làm tường và hoạt động hiệu quả trong vùng cấm. Đây là những phẩm chất mà Espi sở hữu, trong khi Endrick thiên về tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển rộng.

Điều đó đồng nghĩa Endrick không chỉ phải cạnh tranh với Mbappe, mà còn phải vượt qua tân binh Espi nếu muốn giành suất đá chính. Ban đầu, cầu thủ 20 tuổi kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo lùi trong trường hợp Gonzalo Garcia rời đội, nhưng kế hoạch nhanh chóng thay đổi.

Người đại diện của Endrick sẽ có cuộc gặp với Giám đốc Thể thao Real Madrid trong những tuần tới để làm rõ vai trò ở mùa giải 2026/27. Nếu Mourinho không thể đảm bảo thời lượng thi đấu đủ lớn, tiền đạo người Brazil sẽ đề nghị CLB tìm một bến đỗ mới theo dạng cho mượn.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.

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Minh Nghi

Endrick Mourinho Endrick

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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