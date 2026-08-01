Barcelona tính gây sốc với Endrick

Barca bất ngờ đưa tiền đạo 20 tuổi người Brazil vào danh sách những phương án có thể tăng cường hàng công.

Barca để mắt tiền đạo trẻ của Real Madrid.

Theo Fichajes, trong bối cảnh thương vụ Julian Alvarez gặp nhiều trở ngại, đội bóng xứ Catalonia đang phải mở rộng phạm vi tìm kiếm và Endrick nổi lên như một lựa chọn đầy bất ngờ.

Kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona đã thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây. Những khó khăn trong việc theo đuổi Alvarez, chấn thương của Kroupi cùng sự chưa rõ ràng về tương lai Ferran Torres khiến ban lãnh đạo đội bóng phải tìm kiếm thêm những phương án mới.

Endrick đặc biệt phù hợp với tiêu chí của Barcelona khi mới 20 tuổi, đã có kinh nghiệm thi đấu tại Tây Ban Nha và từng thi đấu ấn tượng tại Lyon dưới dạng cho mượn. Trong thời gian đó, tiền đạo người Brazil ghi 8 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo, qua đó phần nào tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian khó khăn tại Bernabeu.

Nhưng khi trở lại Madrid, Endrick lại phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh khốc liệt khác. Việc Real Madrid chiêu mộ Carlos Espi với giá 25 triệu euro và ký hợp đồng đến năm 2031 khiến hàng công vốn đã chật chội càng trở nên đông đúc. Kylian Mbappe vẫn là lựa chọn hàng đầu, trong khi Espi đẩy Endrick xuống vị trí tiền đạo thứ 3 của Real.

Barcelona hiện mới chỉ dừng ở mức cân nhắc và chưa gửi lời đề nghị chính thức. Tuy nhiên, sự quan tâm này có thể mở ra một lối thoát bất ngờ cho tuyển thủ Brazil. Nếu thương vụ xảy ra, Endrick trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được Real Madrid bán trực tiếp cho đại kình địch Barcelona.