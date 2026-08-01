Truyền thông khu vực cảnh báo tuyển Việt Nam

Truyền thông khu vực ca ngợi sự trưởng thành của Singapore, đồng thời chỉ ra hàng công thiếu hiệu quả của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận nhưng thiếu phương án hiệu quả khi Xuân Son bị cô lập.

Trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình tối 31/7 được báo chí khu vực xem là kết quả thành công với Singapore. Đội khách không chỉ giành một điểm trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức, kỷ luật và tâm lý thi đấu.

Trong khi truyền thông Singapore dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Gavin Lee, báo chí Indonesia tập trung vào những khó khăn của tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Singapore không còn là đội bóng cũ

The Straits Times nhận định Singapore bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới nhưng không hề sợ hãi. Đội bóng của Gavin Lee giữ cự ly chặt chẽ, bình tĩnh thoát pressing và buộc Việt Nam phải thực hiện nhiều pha dứt điểm từ xa.

Hariss Harun được đánh giá cao nhờ khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và duy trì sự ổn định cho toàn đội. Trước khung thành, thủ môn Izwan Mahbud cũng chơi tập trung, hóa giải những cơ hội đáng chú ý của đội chủ nhà.

Theo tờ báo Singapore, đội khách không chỉ tập trung phòng ngự. Họ vẫn sẵn sàng phản công và tạo ra một số tình huống có thể mang về chiến thắng trong hiệp hai.

Truyền thông khu vực đánh giá Singapore tiến bộ rõ rệt về tổ chức và tâm lý thi đấu.

CNA gọi đây là màn trình diễn kiên cường của Singapore trước một trong những đội mạnh nhất khu vực. Việt Nam tung ra 13 pha dứt điểm trong hiệp một, nhưng không thể biến ưu thế thành bàn thắng.

Một điểm tại Mỹ Đình giúp Singapore tiếp tục bất bại, có 7 điểm sau ba lượt trận và giữ ngôi đầu bảng A. Quan trọng hơn, màn trình diễn này cho thấy họ đã khác nhiều so với đội bóng thua Việt Nam với tổng tỷ số 1-5 ở bán kết cách đây hai năm.

Việt Nam chịu sức ép trước trận gặp Indonesia

Truyền thông Indonesia nhìn trận hòa từ góc độ cục diện bảng A. CNN Indonesia cảnh báo tuyển Việt Nam có nguy cơ mất vé bán kết sau khi không thể đánh bại Singapore trên sân nhà.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện có 4 điểm, đứng sau Singapore và Indonesia. Vì vậy, cuộc đối đầu Indonesia ngày 3/8 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam.

The Star của Malaysia cho rằng Singapore đã khiến nhà đương kim vô địch thất vọng. Việt Nam tạo ra nhiều pha dứt điểm và hai lần đưa bóng trúng xà ngang, nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng nhận định Việt Nam kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng thiếu những tình huống thật sự rõ ràng. Khi Nguyễn Xuân Son bị cô lập, đội chủ nhà chủ yếu tấn công biên và sử dụng các quả tạt, song không tạo được khác biệt.

Điểm chung trong cách nhìn của truyền thông khu vực là Singapore giành một điểm bằng năng lực, không đơn thuần nhờ may mắn. Đội khách phòng ngự có tổ chức, xử lý bình tĩnh khi bị gây áp lực và đủ khả năng đe dọa khung thành Việt Nam.

Ngược lại, trận hòa cho thấy hàng công của HLV Kim Sang-sik vẫn thiếu phương án trước những đối thủ giữ cự ly tốt. Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste chưa đủ che đi những hạn chế ấy.

Tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Trận làm khách trước Indonesia sẽ kiểm chứng khả năng phản ứng của nhà đương kim vô địch sau cú vấp đầu tiên tại giải.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.