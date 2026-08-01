Tuyển Việt Nam bất lực trước phiên bản mới của Singapore

Cựu HLV Radojko Avramovic cho rằng một điểm trước Việt Nam phản ánh sự trưởng thành rõ rệt của Singapore dưới thời Gavin Lee.

Singapore đứng vững trước sức ép lớn và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt dưới thời Gavin Lee.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 tối 31/7, cựu HLV tuyển Singapore, Radojko Avramovic đánh giá đội khách hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo nhà cầm quân người Serbia, một điểm trước đương kim vô địch khu vực có giá trị chẳng khác nào chiến thắng.

“Đây là trận đấu rất quan trọng với Singapore và họ đã đạt được điều mình mong muốn. Một điểm trước Việt Nam có ý nghĩa như một chiến thắng”, ông Avramovic nhận xét.

Singapore bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa dưới, nhưng không co cụm hoàn toàn. Đội bóng của HLV Gavin Lee giữ cự ly tốt, bình tĩnh thoát pressing và tạo ra một số tình huống có thể định đoạt trận đấu.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép trong hiệp hai. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Singapore vẫn đứng vững trước những pha tấn công biên và các quả tạt hướng đến Nguyễn Xuân Son.

Singapore đã trưởng thành

Theo ông Avramovic, Singapore hiện tại khác xa tập thể từng thua Việt Nam với tổng tỷ số 1-5 ở bán kết giải đấu cách đây hai năm. Sự thay đổi rõ nhất nằm ở tính kỷ luật, khả năng tổ chức và sự tự tin khi đối đầu những đội mạnh.

“Singapore không còn là đội bóng của hai năm trước. Họ trưởng thành hơn, kỷ luật hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ và tổ chức lối chơi. Đội bóng này cũng không còn e ngại khi phải cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào”, cựu HLV Singapore phân tích.

Ông cho rằng sự tiến bộ ấy mang dấu ấn rõ rệt của HLV Gavin Lee. Nhà cầm quân sinh năm 1990 giúp Singapore chơi chặt chẽ hơn, kiểm soát tốt cảm xúc và duy trì được cấu trúc ngay cả khi chịu sức ép lớn.

Radojko Avramović cho rằng một điểm tại Mỹ Đình có giá trị như chiến thắng với Singapore.

Avramovic đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình. Thủ môn Izwan Mahbud, Hariss Harun ở hàng phòng ngự, Kyoga Nakamura và Song Ui-young tại tuyến giữa, cùng Shawal Anuar trên hàng công tạo thành bộ khung quan trọng của Singapore.

“Họ là những thủ lĩnh của đội. Đặc biệt, phong độ của Izwan rất quan trọng bởi cậu ấy mang lại sự ổn định cho toàn bộ hệ thống”, chiến lược gia từng giúp Singapore ba lần vô địch Đông Nam Á nhận xét.

Izwan là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận. Thủ môn kỳ cựu giữ được sự tập trung, chỉ huy hàng thủ và nhiều lần làm chủ khu vực cấm địa trước sức ép từ đội chủ nhà.

Sự chắc chắn của Izwan giúp các đồng đội phía trên tự tin hơn. Singapore không chỉ bảo vệ được tỷ số hòa mà còn tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái.

“Singapore có thể thua trận, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở những phút cuối”, Avramovic đánh giá về thế trận giằng co tại Mỹ Đình.

Việt Nam vẫn để lại ấn tượng

Dù Singapore giành được kết quả thuận lợi, cựu HLV 76 tuổi vẫn dành lời khen cho tuyển Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần tấn công và những bước tiến của đội bóng trong các năm gần đây.

“Việt Nam gây ấn tượng với những màn trình diễn thời gian qua. Họ có tư tưởng tấn công tốt. Đội bóng không thắng trận này, nhưng nếu tiếp tục chơi theo cách đó, họ sẽ thắng nhiều hơn thua”, ông nói.

Tuyển Việt Nam tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng gặp khó trước khả năng giữ cự ly và bọc lót chặt chẽ của hàng thủ Singapore.

Tuyển Việt Nam tấn công quyết liệt nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Singapore.

Theo Avramovic, kết quả hòa không chỉ mang ý nghĩa với hai đội mà còn khiến cuộc đua tại bảng A trở nên hấp dẫn hơn. Khoảng cách giữa các ứng viên chưa được nới rộng, trong khi những trận đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quyết định.

“Kết quả này khiến giải đấu thú vị hơn với người hâm mộ của tất cả các đội. Sự cạnh tranh ấy cũng có thể giúp chất lượng những trận đấu tiếp theo được nâng lên”, cựu thuyền trưởng Singapore kết luận.

Sau hai lượt trận, Singapore có 7 điểm và tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có 4 điểm và sẽ làm khách trước Indonesia vào ngày 3/8.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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