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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 1/8

  • Thứ bảy, 1/8/2026 09:16 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Real Madrid thu về hàng chục triệu euro từ việc bán các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho.

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Julian Brandt đạt thỏa thuận gia nhập Ajax dưới dạng tự do. Cựu tiền vệ Dortmund được nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh liên hệ nhưng chỉ muốn đến Hà Lan. Sau Brandt, Ajax chuẩn bị đón thêm thủ thành Marc Andre-Ter Stegen.
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Antonio Silva rời Benfica, gia nhập Bournemouth với giá 25 triệu euro, kèm theo 5 triệu euro phụ phí tùy vào màn trình diễn.
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Brentford phá kỷ lục chuyển nhượng CLB khi chi 45 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Mamadou Sangare từ Lens. Hợp đồng giữa các bên sẽ được ký kết trong tuần này.
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Carlos Espi trở thành tân binh tiếp theo của Real Madrid dưới thời Jose Mourinho. Tiền đạo 21 tuổi được đội bóng Hoàng gia chiêu mộ từ Levante với giá 25 triệu euro.
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Sau Gonzalo Garcia, Cesar Palacios cũng gia nhập Fulham theo hợp đồng dài hạn và mang về cho Real Madrid 10 triệu euro phí chuyển nhượng. "Los Blancos" sẽ nhận 30% hoa hồng nếu đối tác Premier League bán cầu thủ trẻ này trong tương lai.
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Angelino rời Roma, chuyển sang khoác áo Deportivo dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2026/27, kèm tùy chọn mua đứt với giá 2 triệu euro.
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Victor Valdepenas, trung vệ 19 tuổi của đội trẻ Real Madrid, chuyển sang chơi cho Fiorentina và mang về cho đội bóng chủ quản 8 triệu euro phí chuyển nhượng.

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47:2803 hôm qua

Duy Anh

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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