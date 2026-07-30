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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 30/7

  • Thứ năm, 30/7/2026 11:19 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Chelsea đón hai sự bổ sung chất lượng ở mùa giải 2026/27.

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Danny Welbeck đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea từ Brighton. Ở tuổi 35, tiền đạo kỳ cựu người Anh vẫn được "The Blues" trao hợp đồng có thời hạn 2 năm.
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Sau Welbeck, Chelsea chiêu mộ thêm một lão tướng khác là Jordan Henderson. Tiền vệ 36 tuổi rời Brentford dưới dạng tự do để gia nhập đội bóng Tây London. Xabi Alonso muốn tận dụng kinh nghiệm của cựu đội trưởng Liverpool để dẫn dắt hàng tiền vệ trẻ tại Stamford Bridge.
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Randal Kolo Muani chia tay PSG, gia nhập Juventus theo hợp đồng có tổng trị giá 45 triệu euro. Tiền đạo người Pháp sẽ khoác áo "Bianconieri" dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào hè năm sau.
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Mikel Amondarain, tiền vệ sinh năm 2005, lần đầu thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu. CLB chủ quản của Mikel, Estudiantes thu về 9,25 triệu euro từ việc bán anh cho đối tác Serie A, Bologna.
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Trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ, Eray Comert gia nhập Torino dưới dạng tự do, sau khi kết thúc sớm hợp đồng với Valencia.
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Stefan Ortega rời Manchester City để tìm kiếm suất bắt chính nhưng vẫn phải dự bị gần như cả mùa tại Nottingham. Anh vừa rời đội bóng Premier League để đầu quân cho Olympiacos.
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Tiền vệ sinh năm 2004, Luca Koleosho thi đấu tốt ở mùa trước và được Paris FC mua đứt từ Burnley với giá 14 triệu euro.

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10:20 28/7/2026

Duy Anh

chuyển nhượng Chelsea Henderson Welbeck Premier League

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