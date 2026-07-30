Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 30/7

Sau Welbeck, Chelsea chiêu mộ thêm một lão tướng khác là Jordan Henderson. Tiền vệ 36 tuổi rời Brentford dưới dạng tự do để gia nhập đội bóng Tây London. Xabi Alonso muốn tận dụng kinh nghiệm của cựu đội trưởng Liverpool để dẫn dắt hàng tiền vệ trẻ tại Stamford Bridge.