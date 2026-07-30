HLV Kim: Trận đấu với tuyển Singapore sẽ rất khốc liệt

Chia sẻ sáng 30/7 tại cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng trước tuyển Singapore dù đây là trận đấu khó khăn.

HLV Kim

Về tầm quan trọng của trận gặp tuyển Singapore ở bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đánh giá: "Trận đấu với tuyển Singapore rất khó khăn, khốc liệt và quan trọng với tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần 3 điểm để tiếp tục hành trình tại ASEAN Cup 2026. Hy vọng các khán giả sẽ tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho toàn đội. Chúng tôi đang có quá trình hồi phục và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Tuyển Việt Nam đang có 28 năm liên tiếp bất bại trước tuyển Singapore. Về mạch trận này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: "Việc tuyển Việt Nam liên tục thắng và hòa tuyển Singapore là điều rất tốt. Chúng tôi sẽ nhập cuộc với thái độ tích cực và quyết tâm chiến thắng ở trận đấu ngày mai. Tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về chiến thuật".

Nhận định về đối thủ, HLV Kim nói: "So với hai năm trước, khi tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2024, họ đã mạnh hơn nhiều với các cầu thủ chất lượng".

"Tuyển Việt Nam bước tới ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, chúng tôi sẽ biến áp lực thành sự tự tin. Mỗi trận đấu đều là trận chung kết, đặc biệt là trên sân nhà", chiến lược gia 49 tuổi chia sẻ về áp lực khi cùng tuyển Việt Nam dự giải với tư cách đương kim quán quân.

Về những sự tính toán để các cầu thủ hồi phục thể lực hay xoay tua đội hình khi ASEAN Cup luôn là giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc và các đội có lịch trình di chuyển liên tục, HLV Kim cho biết: "Hai ngày trước, tuyển Singapore mới tới Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có một tuần nghỉ ngơi để hồi phục. Đây là lợi thế của chúng tôi. Trước mắt, tuyển Việt Nam sẽ tập trung cao độ cho trận gặp Singapore, sau đó mới chuẩn bị các phương án để cầu thủ hồi phục cho trận gặp tuyển Indonesia".

Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Kim, cũng đề cao tầm quan trọng của mục tiêu giành chiến thắng trước tuyển Singapore: "Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ là trận đấu hay. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để hướng đến trận đấu này. Tuyển Việt Nam cần thắng lợi để tạo đà cho trận đấu tiếp theo trên sân khách gặp tuyển Indonesia".

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc thi đấu cùng Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và việc mình đang có phong độ cao khi vừa lập hat-trick vào lưới tuyển Timor-Leste, cầu thủ quê Nghệ An nói: "Bóng đá là môn tập thể. Sự kết hợp giữa tôi cùng ai không quan trọng. Quan trọng là sự phối hợp của cả tập thể. Sức mạnh tập thể mới là sức mạnh lớn nhất. Dù ai ghi bàn, tôi cũng sẽ rất vui. Tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo và đã sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Singapore".

Ở trận ra quân, tuyển Việt Nam thắng tuyển Timor-Leste 7-0. Đình Bắc lập hat-trick. Đỗ Hoàng Hên góp cú đúp. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son mỗi người ghi một bàn. Trong khi đó, tuyển Singapore thắng cả hai trận đầu. Đại diện tới từ đảo quốc sư tử vượt qua tuyển Campuchia với tỷ số 2-1 rồi tiếp tục thắng tuyển Timor-Leste 2-0 ở lượt trận tiếp theo.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Singapore diễn ra lúc 20h tối 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước thềm loạt trận ngày 31/7.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

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