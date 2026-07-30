Marcus Rashford vẫn để ngỏ khả năng chia tay Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Rashford ra điều kiện rời MU.

Theo nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rashford không có ý định rời Old Trafford để gia nhập các đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Saudi Arabia, bất chấp những giải đấu này sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn.

Ưu tiên của chân sút sinh năm 1997 là tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ những ông lớn của bóng đá châu Âu mới có cơ hội thuyết phục Rashford ngồi vào bàn đàm phán.

Lập trường này cho thấy Rashford vẫn đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Dù trải qua không ít biến động trong màu áo "Quỷ đỏ", tuyển thủ Anh vẫn muốn khoác áo một đội bóng đủ tiềm lực cạnh tranh chức vô địch quốc nội lẫn Champions League nếu buộc phải tìm bến đỗ mới.

Về phía MU, tương lai của Rashford vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington vẫn còn giá trị lớn cả về chuyên môn lẫn thương mại. Tuy nhiên, mức đãi ngộ hơn 300.000 bảng/tuần đang là trở ngại lớn đối với các đội bóng muốn chiêu mộ anh.

HLV Michael Carrick vẫn đang cân nhắc vai trò của Rashford trong đội hình ở mùa giải tới, khi MU sẽ phải chinh chiến trên bốn đấu trường.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.