Cucurella gây chú ý với diện mạo mới

Tân binh Real Madrid thay đổi kiểu tóc trước ngày hội quân cùng đội bóng của HLV Jose Mourinho.

Cucurella lột xác trước ngày ra mắt Real Madrid

Marc Cucurella tiếp tục trở thành tâm điểm sau khi gia nhập Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha vừa xuất hiện với kiểu tóc mới, khác hẳn mái tóc xoăn dài đã gắn liền với hình ảnh của anh trong nhiều năm qua.

Cucurella dự kiến giữ diện mạo này khi đến Valdebebas hội quân cùng các đồng đội. Đây cũng là lần đầu hậu vệ 28 tuổi tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid.

Trước đó một ngày, Cucurella khoe hình xăm kỷ niệm chức vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha. Anh từng hứa sẽ xăm hình nếu đội nhà đăng quang và nhanh chóng thực hiện lời cam kết sau giải đấu.

Những thay đổi liên tiếp về ngoại hình giúp Cucurella thu hút sự chú ý trên mạng xã hội trong những ngày đầu khoác áo Real Madrid. Dù vậy, điều người hâm mộ chờ đợi nhất vẫn là màn thể hiện của anh trên sân cỏ, cũng như vai trò Mourinho dành cho tân binh người Tây Ban Nha ở mùa giải tới.