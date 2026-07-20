Messi mách trọng tài Cucurella che miệng

Rạng sáng 20/7, Lionel Messi ra hiệu với trọng tài về việc Marc Cucurella che miệng lúc nói chuyện ở chung kết World Cup 2026.

Messi mách trọng tài khi Cucurella che miệng nói chuyện.

Khi trận đấu bước sang phút 90+4, một cầu thủ Tây Ban Nha nằm sân và đội ngũ y tế phải vào chăm sóc. Trong lúc bóng tạm dừng, Lionel Messi tiến đến trao đổi với trọng tài chính Slavko Vincic về một tình huống trên sân.

Đáng chú ý, hậu vệ Marc Cucurella đứng gần đó và có hành động che miệng khi nói chuyện với Lionel Messi. Ngay lập tức, Leo giơ tay báo hiệu với trọng tài.

Động thái của siêu sao Argentina nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tại World Cup 2026, FIFA áp dụng quy định mới nhằm tăng tính minh bạch trong giao tiếp với trọng tài. Theo đó, cầu thủ cố tình che miệng khi tranh luận có thể bị xử lý kỷ luật.

Dù vậy, trọng tài Slavko Vincic không chấp nhận đề nghị từ Messi. Qua hình ảnh truyền hình, vị trọng tài người Slovenia chỉ mỉm cười, lắc đầu và ra hiệu trận đấu tiếp tục mà không đưa ra bất kỳ án phạt nào với Cucurella.

Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Messi đang cố nhắc trọng tài áp dụng đúng quy định mới, trong khi một số khác nhận định hành động của Cucurella chưa đủ cơ sở để xử phạt.