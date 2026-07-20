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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo, Ronaldinho gây sốt cùng Madonna ở chung kết World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 03:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Màn trình diễn giữa giờ chung kết World Cup 2026 tạo nên khoảnh khắc chưa từng có khi Ronaldo Nazario và Ronaldinho xuất hiện cùng Madonna trên sân khấu.

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Rạng sáng 20/7, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ gây chú ý bởi cuộc đua đến chức vô địch, mà còn bởi màn trình diễn giải lao lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Ảnh: Reuters.
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Lấy cảm hứng từ chương trình nghỉ giữa giờ nổi tiếng của Super Bowl, FIFA tổ chức một tiết mục đặc biệt giữa hai hiệp đấu chính thức. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới, trong đó có Madonna, Justin Bieber và Shakira. Ảnh: Reuters.
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Tâm điểm của màn trình diễn là sự xuất hiện của hai huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo Nazario và Ronaldinho Gaucho. Sau những đoạn video được ghi hình bên trong sân vận động ở New Jersey (Mỹ), bộ đôi từng vô địch World Cup 2002 bước ra sân cùng Madonna. Ảnh: Reuters.
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Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gọi màn kết hợp giữa Ronaldo, Ronaldinho và Madonna là "điều không thể đoán trước", bởi hiếm khi ba biểu tượng thuộc những lĩnh vực khác nhau cùng xuất hiện trong một sân khấu bóng đá lớn như vậy. Ảnh: Reuters.
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Theo FIFA, chương trình giữa giờ không chỉ nhằm tạo thêm điểm nhấn cho trận chung kết, mà còn phục vụ mục tiêu xã hội. Ảnh: Reuters.
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Cơ quan quyền lực bóng đá thế giới cho biết sự kiện sẽ hỗ trợ Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen thông qua khoản gây quỹ 100 triệu USD dành cho các dự án về giáo dục và phát triển cơ hội bóng đá trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.
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FIFA cũng dành sự tri ân cho một huyền thoại khác của bóng đá Brazil khi trình chiếu hình ảnh Pele trên màn hình lớn của sân vận động.
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Màn trình diễn đặc biệt tại New Jersey đánh dấu bước thay đổi lớn trong cách FIFA tổ chức trận đấu quan trọng nhất World Cup, đưa chung kết bóng đá thế giới đến gần hơn với mô hình giải trí toàn cầu như Super Bowl. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

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