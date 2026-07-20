Ronaldo, Ronaldinho gây sốt cùng Madonna ở chung kết World Cup

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gọi màn kết hợp giữa Ronaldo, Ronaldinho và Madonna là "điều không thể đoán trước", bởi hiếm khi ba biểu tượng thuộc những lĩnh vực khác nhau cùng xuất hiện trong một sân khấu bóng đá lớn như vậy. Ảnh: Reuters.