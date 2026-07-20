Deschamps rời tuyển Pháp trong bất mãn

Nhiều nguồn tin từ Pháp tiết lộ HLV Didier Deschamps đã rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp kèm theo những chỉ trích về môi trường "độc hại" của bóng đá Pháp.

Didier Deschamps không hài lòng với Liên đoàn Bóng đá Pháp. Ảnh: Reuters.

Theo RMC Sport , sự bức xúc của chiến lược gia 57 tuổi là hệ quả của nhiều năm chịu áp lực từ truyền thông và mâu thuẫn leo thang với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Trong suốt nhiệm kỳ, Deschamps liên tục bị giới chuyên gia chỉ trích vì lối chơi thực dụng, bất chấp việc ông đưa "Gà trống Gaulois" lên ngôi vô địch thế giới năm 2018.

Những căng thẳng về mặt pháp lý liên quan đến chấn thương của Karim Benzema tại World Cup 2022, cùng sự công kích từ các đồng đội cũ thuộc thế hệ 1998, khiến mối quan hệ giữa Deschamps và dư luận trở nên tồi tệ.

Ở góc độ nội bộ, mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo FFF đi đến mức không thể cứu vãn. Ông cảm thấy bị phản bội khi Chủ tịch Philippe Diallo công khai thảo luận về người kế nhiệm ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hậu cần yếu kém, tiền thưởng cầu thủ và việc cắt giảm ngân sách cho thiết bị y tế phục hồi cũng là những giọt nước tràn ly khiến nhà cầm quân 57 tuổi bất mãn.

Deschamps rời đi với niềm tin rằng những thành tựu to lớn của mình bị đánh giá thấp bởi một bầu không khí thiếu sự tôn trọng. Ông cũng nhấn mạnh việc lọt vào bán kết World Cup 2026 bị coi như thất bại là minh chứng cho sự "độc hại" của bóng đá Pháp hiện tại.

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