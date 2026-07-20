Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Deschamps rời tuyển Pháp trong bất mãn

  • Thứ hai, 20/7/2026 19:53 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Nhiều nguồn tin từ Pháp tiết lộ HLV Didier Deschamps đã rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp kèm theo những chỉ trích về môi trường "độc hại" của bóng đá Pháp.

Didier Deschamps không hài lòng với Liên đoàn Bóng đá Pháp. Ảnh: Reuters.

Theo RMC Sport, sự bức xúc của chiến lược gia 57 tuổi là hệ quả của nhiều năm chịu áp lực từ truyền thông và mâu thuẫn leo thang với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Trong suốt nhiệm kỳ, Deschamps liên tục bị giới chuyên gia chỉ trích vì lối chơi thực dụng, bất chấp việc ông đưa "Gà trống Gaulois" lên ngôi vô địch thế giới năm 2018.

Những căng thẳng về mặt pháp lý liên quan đến chấn thương của Karim Benzema tại World Cup 2022, cùng sự công kích từ các đồng đội cũ thuộc thế hệ 1998, khiến mối quan hệ giữa Deschamps và dư luận trở nên tồi tệ.

Ở góc độ nội bộ, mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo FFF đi đến mức không thể cứu vãn. Ông cảm thấy bị phản bội khi Chủ tịch Philippe Diallo công khai thảo luận về người kế nhiệm ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hậu cần yếu kém, tiền thưởng cầu thủ và việc cắt giảm ngân sách cho thiết bị y tế phục hồi cũng là những giọt nước tràn ly khiến nhà cầm quân 57 tuổi bất mãn.

Deschamps rời đi với niềm tin rằng những thành tựu to lớn của mình bị đánh giá thấp bởi một bầu không khí thiếu sự tôn trọng. Ông cũng nhấn mạnh việc lọt vào bán kết World Cup 2026 bị coi như thất bại là minh chứng cho sự "độc hại" của bóng đá Pháp hiện tại.

Cử chỉ của Deschamps dành cho Mbappe gây sốt Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.

Hai thất bại lột trần giới hạn của Deschamps

Tuyển Pháp khép lại 14 năm dưới thời Didier Deschamps bằng hai thất bại liên tiếp, cái kết buồn nhưng phản ánh đúng những vấn đề tích tụ trong nhiệm kỳ cuối của ông.

35:2082 hôm qua

Bị HLV Deschamps quát mắng, Cherki xua tay rồi quay lưng bỏ đi

Sáng 19/7, Rayan Cherki một lần nữa gây chú ý khi công khai phản ứng với HLV Didier Deschamps ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

37:2219 hôm qua

Phản ứng của Kante khi không đá một phút nào ở World Cup 2026

Không được HLV Didier Deschamps sử dụng dù chỉ một phút tại World Cup 2026, N'Golo Kante vẫn để lại hình ảnh đẹp sau trận tranh hạng ba với tuyển Anh sáng 19/7.

38:2251 hôm qua

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup pháp didier deschamps Karim Benzema Tuyển Pháp world cup pháp didier deschamps

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

MU công bố tân binh tiếp theo

MU công bố tân binh tiếp theo

1 giờ trước 19:48 20/7/2026

0

Manchester United chính thức chiêu mộ thành công tài năng trẻ Tynan Thompson từ Tottenham Hotspur sau một mùa giải bùng nổ của cầu thủ này.

Bước đi chuyển nhượng kế tiếp của MU

Bước đi chuyển nhượng kế tiếp của MU

2 giờ trước 19:00 20/7/2026

0

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester United sẽ tiếp tục tìm kiếm tiền vệ thứ ba nhằm khỏa lấp khoảng trống do Casemiro và Manuel Ugarte để lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý