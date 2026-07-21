Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Messi phớt lờ Chủ tịch FIFA?

  • Thứ ba, 21/7/2026 09:28 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Phản ứng của siêu sao Lionel Messi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên bục nhận huy chương gây bàn tán trên mạng xã hội.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, các cầu thủ Argentina vẫn chìm trong nỗi thất vọng nhưng phải tiến lên bục nhận huy chương.

Sự chú ý đổ dồn vào Messi, người lộ rõ vẻ thất vọng sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong lúc tiến đến nhận huy chương, M10 đối diện với ông Infantino. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dường như đã nói vài câu với siêu sao 39 tuổi, nhưng chân sút người Argentina gần như không có phản ứng, chỉ lặng lẽ bước tiếp với gương mặt trầm ngâm.

Messi ảnh 1

Messi phớt lờ Chủ tịch FIFA.

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Messi chỉ đang chìm trong thất vọng và không còn tâm trạng để đáp lại những lời động viên từ người đứng đầu FIFA.

Trong khi đó, một số tài khoản nhận định M10 không hài lòng về công tác trọng tài trong trận chung kết World Cup vừa qua. Đây là trận đấu mà Argentina phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez.

Sự im lặng của Messi phần nào phản ánh cú sốc mà anh và các đồng đội phải trải qua. Chỉ một trận trước đó, Argentina vẫn được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng bàn thắng duy nhất của Ferran Torres đã khiến giấc mơ ấy tan vỡ.

Ở tuổi 39, Messi vẫn có một kỳ World Cup ấn tượng khi đưa Argentina vào tới trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, thất bại tại sân MetLife khiến hành trình của anh khép lại trong nhiều tiếc nuối.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Messi FIFA Messi FIFA infantino world cup 2026 argentina

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

De Paul nổi giận

De Paul nổi giận

2 giờ trước 07:44 21/7/2026

0

Rodrigo De Paul phản pháo những chỉ trích và thuyết âm mưu nhắm vào tuyển Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý