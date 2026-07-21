Gavi bị đồng đội trêu sau vụ xô xát với Paredes

Các tuyển thủ Tây Ban Nha biến khoảnh khắc Gavi bị Paredes đẩy ngã thành câu chuyện vui trong phòng thay đồ.

Gavi lao vào bảo vệ Eric García trước khi bị Paredes đẩy ngã ở cuối trận.

Vụ va chạm giữa Gavi và Leandro Paredes ở cuối trận chung kết tiếp tục được nhắc lại trong màn ăn mừng của tuyển Tây Ban Nha.

Sự việc bắt đầu khi Paredes tranh cãi với Eric Garcia. Gavi lập tức lao vào bênh vực đồng đội, nhưng sau đó bị tiền vệ Argentina đẩy ngã. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video phát trực tiếp trên Instagram của Gavi, một số tuyển thủ Tây Ban Nha cười đùa và nhắc lại tình huống trên. Một người nói: “Im đi, đồ ngốc. Cậu bị họ đẩy ngã rồi nuốt chửng”.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

Câu trêu chọc khiến cả phòng thay đồ bật cười. Gavi cũng vui vẻ hưởng ứng, cho thấy vụ va chạm không ảnh hưởng đến không khí ăn mừng của đội.

Khoảnh khắc này phản ánh tinh thần thoải mái trong nội bộ tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup. Thay vì tiếp tục căng thẳng, các cầu thủ nhanh chóng biến sự cố trên sân thành câu chuyện vui.

Trong khi đó, những hành động quá khích ở cuối trận vẫn gây nhiều tranh luận. FIFA đã mở cuộc điều tra liên quan đến các sự cố xảy ra trong trận chung kết.