World Cup 2030 mở rộng lên 64 đội?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez khẳng định World Cup 2030 sẽ có 64 đội tham dự, hé lộ kế hoạch mở rộng lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

World Cup 2030 có thể lại tăng số đội tham dự.

Trên mạng xã hội X, ông Dominguez viết: "World Cup sẽ trở về quê hương. Năm 2030, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ đăng cai các trận đấu mở màn. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup bằng giải đấu có 64 đội tuyển".

Phát biểu của người đứng đầu CONMEBOL gây chú ý bởi chỉ ít ngày trước, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới khẳng định phương án mở rộng lên 64 đội vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ được đưa ra thảo luận tại các ủy ban chuyên môn sau World Cup 2026.

World Cup 2030 sẽ do Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng đăng cai, trong khi Uruguay, Argentina và Paraguay được trao quyền tổ chức các trận khai mạc nhằm đánh dấu cột mốc tròn một thế kỷ kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần mở rộng thứ hai liên tiếp của FIFA. Từ năm 1998 đến 2022, World Cup chỉ có 32 đội tham dự. Giải đấu năm 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico lần đầu tăng lên 48 đội. Đến năm 2030, con số này có thể tiếp tục tăng lên 64, gấp đôi quy mô truyền thống.

Ông Infantino trước đó khẳng định việc nâng số đội lên 48 là "thành công 100%" và nhấn mạnh World Cup phải là sân chơi của toàn thế giới, nơi mọi quốc gia đều có quyền nuôi hy vọng góp mặt.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng gây nhiều tranh cãi. Không ít chuyên gia và HLV lo ngại chất lượng chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng, trong đó cựu HLV tuyển Ghana Carlos Queiroz từng chỉ trích việc tăng số đội khiến giải đấu trở nên "tầm thường" và đánh mất bản sắc.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.