Không nhận ra Vinicius

Vinicius Junior gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, làm dấy lên thông tin ngôi sao của Real Madrid phẫu thuật thẩm mỹ vùng cằm.

Hình ảnh trước và sau gây chú ý của Vinicius.

Theo RMC Sport, sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, Vinicius thực hiện một ca chỉnh hình vùng cằm (chin harmonisation) tại thành phố Goiania (Brazil). Thủ thuật được cho là do bác sĩ da liễu nổi tiếng Alessandro Alarcao thực hiện với mục tiêu điều chỉnh cằm và đường viền hàm để khuôn mặt cân đối, sắc nét hơn.

Ngay sau khi những hình ảnh mới được lan truyền, ngoại hình của Vinicius lập tức trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều CĐV cho rằng phần cằm của tiền đạo người Brazil trông dài và góc cạnh hơn, khiến tổng thể khuôn mặt thay đổi rõ rệt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi cho rằng phải nhìn kỹ mới nhận ra cầu thủ của Real Madrid.

Đến nay, Vinicius chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin liên quan đến ca can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, những bức ảnh trước và sau khi phẫu thuật tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo một số nguồn tin tại Brazil, quyết định thay đổi ngoại hình của Vinicius có thể xuất phát từ những tổn thương mà anh phải chịu trong nhiều năm qua. Trước đây, ngôi sao sinh năm 2000 không ít lần trở thành nạn nhân của các hành vi phân biệt chủng tộc, trong đó có những lời lẽ miệt thị nhắm vào ngoại hình và màu da của anh. Đây có thể là yếu tố khiến Vinicius lựa chọn thực hiện sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo.

Hiện Vinicius chuẩn bị hội quân với Real Madrid để hướng đến mùa giải 2026/27. Anh cùng tuyển Brazil trải qua kỳ World Cup 2026 không như kỳ vọng khi dừng bước ở vòng 1/8 trước Na Uy.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.