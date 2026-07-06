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Thể thao World Cup 2026

Vinicius lên tiếng khi không được đá phạt đền

  • Thứ hai, 6/7/2026 10:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vinicius Junior chia sẻ về việc HLV Carlo Ancelotti chỉ định Bruno Guimaraes thực hiện quả phạt đền trong trận thua của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 6/7.

Vinicius khẳng định luôn sẵn sàng đá phạt đền nếu được HLV chỉ định. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026, Vinicius Junior trở thành tâm điểm tranh luận khi không phải là người thực hiện quả phạt đền của tuyển Brazil. Tiền đạo mang áo số 7 nhanh chóng lên tiếng, khẳng định quyết định hoàn toàn thuộc về HLV Carlo Ancelotti.

"Tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. HLV quyết định trước ai sẽ đá phạt đền và ông ấy chọn Bruno Guimaraes. Cậu ấy đá tốt hơn tôi nên đó là lựa chọn của ban huấn luyện", Vinicius chia sẻ sau trận đấu.

Ngôi sao của Real Madrid cũng phủ nhận những ý kiến cho rằng không dám bước lên chấm 11 mét ở thời khắc quan trọng. Vinicius nhấn mạnh anh thường xuyên thực hiện phạt đền trong màu áo Real Madrid khi được HLV giao nhiệm vụ và luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu được lựa chọn.

Theo Carlo Ancelotti, thứ tự đá phạt đền được xây dựng từ dữ liệu thống kê tỷ lệ thành công của các cầu thủ trong suốt một năm qua. Neymar là lựa chọn số một, tiếp theo là Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes và Gabriel Martinelli. Khi Neymar chưa có mặt trên sân ở thời điểm Brazil được hưởng phạt đền, Bruno Guimaraes trở thành người được ưu tiên.

Trước Na Uy, tiền vệ của Newcastle sau đó không thắng được thủ môn Orjan Nyland khi cú sút ở tầm trung bị cản phá. Quả đá hỏng này trở thành một trong những bước ngoặt của trận đấu, trước khi Brazil gục ngã với tỷ số 1-2.

Vinicius cũng dành sự động viên cho người đồng đội. Anh cho rằng Bruno Guimaraes đã có một giải đấu đáng ghi nhận và không nên bị đánh giá chỉ vì một tình huống đá hỏng phạt đền. "Bóng đá là vậy, chúng tôi phải ngẩng cao đầu bước tiếp", tiền đạo 26 tuổi khẳng định.

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Đào Trần

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