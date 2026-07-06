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Thể thao World Cup 2026

Brazil không sa thải HLV Ancelotti

  • Thứ hai, 6/7/2026 09:03 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã đưa ra thông tin về tương lai của HLV Carlo Ancelotti cùng đội tuyển xứ samba.

Tương lai của Ancelotti ở tuyển Brazil được đảm bảo. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành các đội tuyển quốc gia Rodrigo Caetano xác nhận chiến lược gia người Italy sẽ tiếp tục dẫn dắt Selecao trong toàn bộ chu kỳ hướng đến World Cup 2030.

"Giờ đây, chúng tôi cần nhấn mạnh sự cần thiết của một chu kỳ trong khuôn khổ bình thường, với sự bình tĩnh và công việc mà huấn luyện viên sẽ tiếp tục cho đến World Cup 2030, đồng thời sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Chúng ta cần ít nhất một sự bình tĩnh tối thiểu để tiến lên và chuẩn bị cho World Cup tiếp theo", ông Caetano cho biết.

Phát biểu thêm sau khi Brazil bị loại, ông Caetano thừa nhận toàn đội vẫn chưa nguôi nỗi thất vọng. "Rõ ràng chúng tôi vẫn đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ", lãnh đạo CBF nói, đồng thời cho biết từ cầu thủ, ban huấn luyện đến đội ngũ hỗ trợ đều rất buồn sau khi lỡ mục tiêu vào tứ kết.

Tuy nhiên, CBF đánh giá quãng thời gian làm việc cùng Ancelotti đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Rodrigo Caetano đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chuyên nghiệp và sự tận tâm của toàn đội trong 38 ngày chuẩn bị và thi đấu tại World Cup, coi đó là nền tảng để tiếp tục dự án dài hạn.

Theo ông, tuyển Brazil đã tiến bộ qua từng trận đấu và màn trình diễn trước Na Uy cho thấy đội bóng đủ khả năng tiến xa hơn. Chính vì vậy, việc bị loại ở thời điểm được xem là đang đạt phong độ tốt càng khiến ban lãnh đạo CBF tiếc nuối.

Ancelotti tiếp quản tuyển Brazil từ năm 2025 sau khi chia tay Real Madrid. Ông dẫn dắt "Selecao" ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2026 và vừa có kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị HLV trưởng. Dù chưa thể giúp Brazil chấm dứt cơn khát vô địch thế giới, nhà cầm quân người Italy vẫn nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối bởi CBF.

Việc sớm xác nhận tương lai Ancelotti cho thấy CBF không muốn lặp lại những biến động trên băng ghế huấn luyện sau các kỳ World Cup trước, mà lựa chọn đặt niềm tin vào một lộ trình ổn định để hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup 2030.

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Đào Trần

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