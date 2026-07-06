Brazil vẫn về nước với tiền thưởng khổng lồ

Dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, Brazil vẫn bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới gần 132 triệu real, tương đương 25,5 triệu USD từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo cơ cấu phân bổ của ban tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sẽ thu về tổng cộng 25,5 triệu USD , theo cách quy đổi được truyền thông Brazil công bố.

Trong đó, Brazil nhận 15 triệu USD nhờ kết thúc giải đấu trong nhóm từ hạng 9 đến 16. Trước đó, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti cũng được cấp 10,5 triệu USD chỉ nhờ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Khoản này bao gồm 9 triệu USD phí tham dự và 1,5 triệu USD hỗ trợ công tác chuẩn bị trước giải.

World Cup 2026 chứng kiến mức tiền thưởng kỷ lục khi FIFA phân bổ tổng cộng 727 triệu USD cho 48 đội tuyển. Con số này tăng 50% so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar, thời điểm hơn 484 triệu USD được trao cho các đội tham dự.

Đội tuyển đăng quang World Cup 2026 sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD , cao hơn đáng kể so với 42 triệu USD mà Argentina nhận sau chức vô địch năm 2022 và 38 triệu USD dành cho tuyển Pháp khi lên ngôi tại World Cup 2018.

Theo cơ cấu thưởng của FIFA, đội á quân sẽ nhận 33 triệu USD , đội hạng ba được thưởng 29 triệu USD , trong khi đội đứng thứ tư nhận 27 triệu USD . Các đội vào tứ kết nhận 19 triệu USD , còn những đội dừng bước ở vòng bảng hoặc các vòng trước đó cũng được nhận mức thưởng tương ứng theo thành tích.

Dù khoản tiền thưởng mang lại nguồn thu lớn cho CBF, kết quả này khó có thể xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ Brazil. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới tiếp tục lỡ hẹn với cúp vàng, đồng thời kéo dài cơn khát danh hiệu World Cup kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002.

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