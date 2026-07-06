Neymar chia tay tuyển Brazil

Neymar chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.

Neymar nói lời tạm biệt với đội tuyển.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, Neymar không giấu được những giọt nước mắt. Anh bật khóc và đổ gục xuống sân. Ít phút sau, anh đưa ra tuyên bố khiến người hâm mộ Brazil càng thêm nghẹn ngào.

Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, tiền đạo 34 tuổi xác nhận khép lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với màu áo vàng xanh: "Tôi đã cố gắng. Tôi thật sự cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và giờ cũng kết thúc ở đây. Đến lúc phải dừng lại rồi".

Phát biểu ngắn gọn ấy chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Brazil. World Cup 2026 cũng là hành trình nhiều thử thách với Neymar. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, anh chỉ kịp trở lại trước giải đấu và từng đối mặt với không ít nghi ngờ về khả năng đóng góp.

Ở trận gặp Na Uy, Neymar vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ, nhen nhóm hy vọng mong manh cho "Selecao". Tuy nhiên, chừng ấy là không đủ để cứu Brazil khỏi thất bại và tấm vé bị loại.

Khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia, Neymar ra đi mà không thể hoàn thành giấc mơ lớn nhất là nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Dù vậy, những gì anh cống hiến trong hơn một thập kỷ vẫn giúp số 10 ghi tên mình vào hàng ngũ những huyền thoại "Selecao".

Tính đến khi tuyên bố giã từ tuyển Brazil sau World Cup 2026, Neymar ghi 80 bàn cho Brazil, tiếp tục giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG. Cá nhân anh cũng kịp có 9 bàn thắng tại các kỳ World Cup.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.