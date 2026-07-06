Neymar khóc

Neymar khép lại trận đấu với Na Uy bằng những giọt nước mắt, trong khoảnh khắc được nhiều người dự đoán có thể là lần cuối anh xuất hiện tại một kỳ World Cup.

Phút bù giờ cuối hiệp hai trận vòng 16 đội World Cup 2026, Brazil được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Neymar thực hiện cú chạy đà quen thuộc trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào góc phải khung thành, đánh bại thủ môn Orjan Nyland của Na Uy.

Tuy nhiên, bàn thắng của ngôi sao 34 tuổi không đủ để giúp "Selecao" lật ngược tình thế trước Na Uy. Brazil chấp nhận dừng bước ngay vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar không giấu được nỗi buồn. Anh gục xuống mặt cỏ và bật khóc trước khi được các đồng đội tiến đến an ủi.

Neymar thất vọng khi Brazil bị loại.

Hình ảnh Neymar nghẹn ngào nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của vòng 16 đội. Nhiều người hâm mộ tin rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng của cựu sao Barcelona và PSG trong màu áo tuyển Brazil tại một kỳ World Cup.

Ở tuổi 34, Neymar không còn là đầu tàu trên hàng công Brazil. Giấc mơ chinh phục cúp vàng World Cup của cựu sao PSG thêm một lần dang dở. Nếu quyết định giải nghệ trong thời gian tới, trận đấu trên sân MetLife nhiều khả năng sẽ được nhớ đến như lời chia tay đầy cảm xúc của một trong những cầu thủ tài năng nhất thế hệ mình.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.