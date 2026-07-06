Erling Haaland tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Haaland tạo lịch sử ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân MetLife sáng 6/7, Haaland tỏa sáng với cú đúp trong hiệp hai, giúp Na Uy thắng 2-1 và giành vé vào tứ kết.

Theo Squawka, Haaland đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri (Italy) ghi bàn trong cả bốn trận đầu tiên ở giải đấu. Với số trận này, tiền đạo của Na Uy đã ghi tới 7 bàn thắng.

Ngoài ra, chân sút thuộc biên chế Manchester City còn chinh phục thêm một cột mốc ấn tượng khi ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp của tuyển Na Uy. Trong giai đoạn này, Haaland liên tục gieo sầu cho hàng loạt đối thủ như Slovenia, Kazakhstan, Moldova, Israel, Italy, Estonia, Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và Brazil. Tổng cộng, anh ghi 27 bàn thắng chỉ sau 14 trận đấu chính thức, đạt hiệu suất gần hai bàn mỗi trận.

Những con số thống kê cũng cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của Haaland trong màu áo tuyển Na Uy. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có 62 bàn thắng sau 54 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, qua đó tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy.

Màn trình diễn chói sáng trước Brazil cũng giúp Haaland trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Hiện tiền đạo người Na Uy đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Lionel Messi và Kylian Mbappe với cùng 7 bàn.

Highlights Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.