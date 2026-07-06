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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc cầu thủ Arsenal bị Haaland húc văng gây phẫn nộ

  • Thứ hai, 6/7/2026 10:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 6/7, Erling Haaland chứng minh anh là khắc tinh của Gabriel Magalhaes trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Gabriel thất thế trong pha không chiến với Haaland. Ảnh: One Football.

Phút 79 trên sân MetLife, Haaland bứt tốc cắt mặt Gabriel trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ số. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trung vệ "Selecao" bị tiền đạo người Na Uy húc văng trong pha tranh chấp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu Gabriel tỏ ra lép vế trước Haaland. Màn đối đầu này chỉ nối dài chuỗi áp đảo của chân sút 25 tuổi mỗi khi chạm trán trung vệ Arsenal. Theo thống kê, Gabriel thua Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác từng đối mặt tại Premier League. Dù quá hiểu phong cách của nhau sau nhiều lần đụng độ giữa Arsenal và Man City, Gabriel vẫn không thể tìm ra lời giải trước sức mạnh, tốc độ và khả năng chọn vị trí của tiền đạo người Na Uy.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu hậu vệ Gary Neville phẫn nộ với cách phòng ngự của Gabriel: "Tôi thật sự bực mình với Gabriel. Cậu ấy hiểu Haaland hơn bất kỳ ai, vậy mà lại đứng cách đến khoảng 5 mét rồi lao vào đua tốc độ trong một tình huống bóng bổng. Thật khó tin".

"Trong vùng cấm, chỉ có đúng một người cần theo kèm là Haaland. Gabriel đáng lẽ phải áp sát, chặn hướng di chuyển của cậu ấy. Một khi Haaland có đà băng cắt thì coi như không còn cơ hội ngăn cản", Neville phân tích thêm.

Pha lập công của Haaland mở ra chiến thắng ấn tượng cho Na Uy trước Brazil. Riêng với Haaland, đó tiếp tục là minh chứng cho sự áp đảo tuyệt đối trong các pha không chiến, đồng thời nối dài chuỗi những lần khiến Gabriel phải ôm hận mỗi khi hai người đối đầu.

Na Uy mở tỷ số 1-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

Arsenal Erling Haaland Tuyển Brazil Tuyển Na Uy Arsenal

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