Barcelona ra quyết định với Laporte

Barcelona được cho là không mặn mà với Aymeric Laporte, bất chấp việc anh chơi ấn tượng khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Barcelona không mặn mà với Laporte.

Theo Mundo Deportivo, cầu thủ thuộc biên chế Athletic Bilbao quan tâm đến việc gia nhập Barcelona ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tuy nhiên, bộ phận thể thao của "Los Blaugrana" cho rằng Laporte không nằm trong kế hoạch ưu tiên cho mùa 2026/27.

Huấn luyện viên Hansi Flick được cho là hoàn toàn hài lòng với các phương án nhân sự hiện có ở hàng phòng ngự. Hiện tại, Barcelona sở hữu dàn trung vệ chất lượng gồm Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia và cả Jules Kounde.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đặt niềm tin vào khả năng hỗ trợ từ các nhân tố như Alvaro Cortes và Gerard Martin, khiến việc bổ sung thêm một trung vệ trở nên không thực sự cần thiết.

Một yếu tố quan trọng khác dẫn đến quyết định từ chối của Barcelona là tình hình hợp đồng của Laporte. Tuyển thủ Tây Ban Nha còn ràng buộc với Athletic Bilbao đến năm 2028 và không có điều khoản giải phóng hợp đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ đòi hỏi Barcelona phải bước vào bàn đàm phán phức tạp với đội bóng xứ Basque. Sau những căng thẳng từ vụ chuyển nhượng hụt Nico Williams, "Los Blaugrana" không muốn mạo hiểm tham gia vào một tiến trình thương thảo kéo dài và đầy rủi ro.

Chính vì vậy, đội chủ sân Camp Nou sẽ khép lại khả năng chiêu mộ Laporte và không có kế hoạch đưa ra lời đề nghị chính thức nào cho anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

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