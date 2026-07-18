Sao Tây Ban Nha sợ trọng tài thiên vị Argentina

Trung vệ Aymeric Laporte cho rằng công tác trọng tài có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn đến trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Laporte lo ngại công tác trọng tài ở trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với MARCA, hậu vệ đang khoác áo tuyển Tây Ban Nha cho biết anh bất ngờ trước một số quyết định ở các trận đấu có sự góp mặt của đội bóng Nam Mỹ. Laporte khẳng định anh không ngại lối chơi quyết liệt, miễn là trọng tài làm đúng nhiệm vụ. Theo trung vệ này, một số tình huống va chạm trong các trận gần đây, đặc biệt ở các trận của Argentina, đã không bị xử lý thích đáng.

"Tôi không hề lo lắng về sự quyết liệt trong bóng đá. Nếu điều đó được kiểm soát và trọng tài làm đúng công việc của mình thì không có vấn đề gì. Nhưng ở những trận gần đây, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống khiến mình ngạc nhiên, những pha bóng đáng lẽ phải bị xử phạt nhưng lại bị bỏ qua", Laporte nói.

Trung vệ của Tây Ban Nha cho rằng Argentina là đội bóng thường để lại nhiều pha va chạm và điều này không nên được chấp nhận ở một giải đấu lớn như World Cup. Theo anh, nếu các pha phạm lỗi không bị xử lý nghiêm, điều đó có thể khiến đối thủ mất ổn định và rơi vào trạng thái ức chế.

Laporte kỳ vọng tổ trọng tài sẽ kiểm soát tốt trận đấu, không để một hoặc hai cầu thủ được phép chơi quá rắn mà không phải nhận án phạt tương xứng.

Những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài trong các trận đấu của Argentina đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, đồng thời nhiều lần được đặt ra trong các buổi họp báo của cả đội tuyển Argentina lẫn các đối thủ. Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng 20/7 trên sân MetLife ở New Jersey (Mỹ).

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