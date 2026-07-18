Cuộc chiến giữa ba 'số 10' trong trận chung kết World Cup

Argentina và Tây Ban Nha sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026, nơi ba cái tên cùng gắn với chiếc áo số 10 tạo nên những cuộc đấu tay ba đặc biệt.

Messi là số 10 huyền thoại.

Lionel Messi là huyền thoại bước vào những năm cuối sự nghiệp, Lamine Yamal là truyền nhân được kỳ vọng kế thừa di sản của anh, còn Dani Olmo, chủ nhân thực sự của số 10 bên phía Tây Ban Nha, có thể trở thành nhân vật quyết định trận đấu bằng những đóng góp thầm lặng.

Messi và Yamal: Cuộc đối đầu giữa huyền thoại và truyền nhân

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, mọi sự chú ý dồn vào Messi và Yamal. Một người là huyền thoại vĩ đại nhất từng khoác áo số 10 của Barcelona, người còn lại được xem là truyền nhân của anh sau khi tiếp quản chiếc áo biểu tượng tại đội bóng xứ Catalonia.

Messi bước vào giải đấu với những hoài nghi. Ở tuổi 39, liệu anh còn đủ khả năng duy trì đẳng cấp tại sân khấu lớn nhất thế giới? Những câu hỏi ấy xuất hiện dày đặc trước ngày Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sau hành trình tiến vào chung kết, đội trưởng Argentina ghi 8 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo. Những con số ấy không chỉ ấn tượng với một cầu thủ 39 tuổi, mà còn cho thấy Messi vẫn là trung tâm trong cách Argentina vận hành lối chơi. Anh vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng những cú sút chân trái, những đường chuyền xé toang hàng thủ và khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm.

Ở phía đối diện, Yamal bước vào giải đấu với kỳ vọng hoàn toàn khác. Nếu Messi phải chứng minh rằng mình chưa hết thời, Yamal được chờ đợi sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, những con số cho thấy khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn. Yamal mới ghi 1 bàn tại World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa cầu thủ trẻ này đã thất bại. Ngược lại, anh vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất của Tây Ban Nha.

Ở trận bán kết gặp Pháp, Yamal kiếm về quả phạt đền cho thấy rõ sự nguy hiểm của anh trong những trận cầu cân não. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp khiến Yamal luôn có thể tạo ra đột biến, ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn.

Messi và Yamal vì thế tạo nên một cuộc chiến dễ nhìn thấy nhất của trận chung kết: một bên là kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng quyết định trận đấu; bên kia là sức trẻ, sự táo bạo và khát vọng chứng minh mình đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của thần tượng.

Olmo là số 10 của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Olmo và cuộc chiến thầm lặng quyết định trận đấu

Nhưng có một nghịch lý đặc biệt: Yamal được nhắc đến nhiều nhất, trong khi Olmo là cầu thủ khoác áo số 10 của Tây Ban Nha. Olmo không nổi bật như Yamal chứ đừng nói là Messi. Anh cũng chưa ghi bàn nào tại World Cup 2026 và mới có 2 pha kiến tạo. Thế nhưng, nếu Messi là người có thể trực tiếp thay đổi kết quả trận đấu, Olmo có thể là người quyết định cách trận đấu được vận hành.

Dữ liệu từ FIFA cho thấy một khía cạnh đặc biệt trong lối chơi của tiền vệ Tây Ban Nha tại World Cup lần này. Olmo thực hiện tới 60 lần chạy chỗ không bóng và có thêm 41 lần chủ động yêu cầu bóng giữa các tuyến của đối phương. Đây là những con số không dễ dàng xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn về chiến thuật.

Mỗi lần Olmo di chuyển, hàng thủ đối phương phải đưa ra quyết định. Theo anh, giữ vị trí hay mở ra khoảng trống? Mỗi lần Olmo lùi xuống nhận bóng giữa các tuyến, cấu trúc phòng ngự của đối thủ lại bị kéo giãn. Từ đó, không gian được mở ra cho những cầu thủ như Yamal hay các tiền vệ xâm nhập vòng cấm.

Olmo không nhất thiết phải là người ghi bàn để trở thành cầu thủ quan trọng nhất trên sân. Với pha kiến tạo cho Pedro Porro ở bán kết, Olmo có tổng cộng 8 đường chuyền thành bàn tại các giải đấu lớn cho Tây Ban Nha, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử đội tuyển.

Vì thế, trận chung kết có thể được quyết định bởi hai cuộc chiến khác nhau. Messi và Olmo sẽ đối đầu trong cuộc chiến thầm lặng về khả năng kiến tạo, kiểm soát không gian và tổ chức lối chơi. Ai có thể tạo ra nhiều lợi thế hơn cho đội bóng của mình, người đó sẽ giúp Argentina hoặc Tây Ban Nha tiến gần hơn đến chức vô địch.

Trong khi đó, Messi và Yamal sẽ tạo nên cuộc chiến của những khoảnh khắc. Một cú sút, một pha đi bóng, một quả phạt hoặc một tình huống xử lý thiên tài có thể thay đổi tất cả. Trong trận chung kết World Cup, người hùng có thể là Messi hoặc Yamal. Nhưng cũng có thể là Olmo. Thật đáng để chờ đợi cho một trận chung kết siêu kinh điển.