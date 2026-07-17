'Không ai có thể chặn đứng Messi'

Cựu tuyển thủ Joleon Lescott cho rằng tuyển Anh không đáng bị chỉ trích quá nhiều sau thất bại ở bán kết World Cup 2026 bởi đối thủ là Lionel Messi.

Messi có màn trình diễn đẳng cấp ở World Cup 2026.

Hôm 16/7, thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 khiến tuyển Anh hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt là HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, cựu trung vệ Lescott cho rằng "Tam sư" không nên đổ mọi trách nhiệm cho chiến thuật, bởi Messi là cầu thủ mà lịch sử bóng đá chưa từng tìm ra cách vô hiệu hóa hoàn toàn.

Chia sẻ với Goal, Lescott nhận định: "Tôi không nghĩ đó là màn trình diễn áp đảo từ đầu đến cuối. Nhưng Messi biết chính xác thời điểm cần tạo ảnh hưởng. Khi Argentina bị dẫn bàn, cậu ấy lập tức nâng tầm bản thân và xuất hiện nhiều hơn ở các điểm nóng".

Theo Lescott, điều khiến Messi khác biệt là khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng vài khoảnh khắc: "Những cầu thủ ở đẳng cấp đó có thể quyết định trận đấu bất kể đối thủ sử dụng chiến thuật gì hay bố trí nhân sự ra sao. Đó là điều Messi làm suốt sự nghiệp".

"Chúng ta không thể nói tuyển Anh làm mọi thứ sai chỉ vì Messi tỏa sáng. Sự thật là chưa từng có ai trong lịch sử bóng đá ngăn chặn được Messi hoàn toàn. Không một ai", Lescott kết luận.

Trên sân Atlanta (Mỹ), Anh khởi đầu thuận lợi khi Anthony Gordon mở tỷ số. Dù vậy, việc Tuchel chủ động kéo thấp đội hình để bảo toàn lợi thế tạo điều kiện cho Argentina gia tăng sức ép. Kịch bản quen thuộc xuất hiện khi Messi lên tiếng đúng lúc.

Anh tạo ra khác biệt bằng đường kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa, trước khi tiếp tục treo bóng chuẩn xác cho Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định. Một lần nữa, Messi chứng minh rằng chỉ cần vài khoảnh khắc thiên tài, anh đủ sức thay đổi cục diện trận đấu.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.