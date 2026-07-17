'Cỗ máy chiến đấu' hay không kém Messi ở Argentina

Enzo Fernandez đang trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất tại World Cup 2026.

Enzo rực sáng ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở trận bán kết thắng 2-1 trước tuyển Anh hôm 16/7, Enzo một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đầy uy lực. Pha lập công này mở ra màn ngược dòng để Argentina giành chiến thắng và tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Điểm mạnh của Enzo không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Trong suốt giải đấu, anh chứng minh mình là mẫu tiền vệ toàn diện, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Thông số của FIFA chỉ ra Enzo xếp thứ hai trong số những cầu thủ chạy nhiều nhất của Argentina tại World Cup 2026, với quãng đường hơn 71 km. Xếp trên anh là Alexis Mac Allister, người đã di chuyển hơn 75 km kể từ đầu giải.

Ngoài ra, Enzo có tới 1.041 lần tham gia vào các tình huống bóng (player involvements), cho thấy anh gần như xuất hiện ở mọi giai đoạn triển khai lối chơi của Argentina. Tiền vệ Chelsea cũng chứng tỏ bản lĩnh và sức bền đáng kinh ngạc khi có 140 lần nhận bóng trong trạng thái bị pressing, nhưng vẫn duy trì khả năng xử lý và luân chuyển bóng hiệu quả.

Enzo là trợ thủ đắc lực của Messi. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, khả năng đóng góp cho mặt trận tấn công của Enzo cũng thuộc nhóm cao nhất đội tuyển. Anh thực hiện 20 đường chuyền xuyên hàng thủ đối phương, mở ra cơ hội cho đồng đội. Con số này chỉ kém Lionel Messi (41). Tuy nhiên, Enzo lại đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 75%, cao hơn mức 63% của Messi.

Khi cần, Enzo thi đấu như một tiền vệ con thoi, thường xuyên xâm nhập vòng cấm và hỗ trợ tấn công. Ở những thời điểm khác, anh lùi sâu điều tiết lối chơi, trở thành trung tâm trong các đợt triển khai bóng của Argentina.

Chính màn trình diễn trước tuyển Anh là minh chứng rõ nét nhất. Trong khoảng 30 phút bùng nổ của Argentina ở hiệp hai, Enzo liên tục thực hiện những đường chuyền sáng tạo, điều phối nhịp độ trận đấu và vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa.

Sự toàn diện ấy giúp anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Lionel Scaloni, tương tự vai trò anh từng đảm nhiệm tại World Cup 2022.

Khi Argentina cần một người tạo khác biệt bên cạnh Messi, Enzo xuất hiện đúng lúc. Chính sự toàn diện, bản lĩnh và khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn đang biến tiền vệ 25 tuổi trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất của World Cup 2026.

Cựu sao Manchester United ăn mừng cùng CĐV Argentina Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.