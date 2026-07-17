Schweinsteiger nhảy múa ăn mừng cùng CĐV Argentina

Huyền thoại bóng đá Đức Bastian Schweinsteiger khiến người hâm mộ thích thú khi ăn mừng cùng CĐV Argentina sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.

Cựu sao Manchester United ăn mừng cùng CĐV Argentina Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.

Sau màn ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, tuyển Argentina không chỉ tạo nên cơn sốt trên khán đài mà còn khiến người hâm mộ bất ngờ với sự xuất hiện của Bastian Schweinsteiger trong màn ăn mừng.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cựu tiền vệ tuyển Đức hòa mình vào đám đông CĐV Argentina. Schweinsteiger nhảy múa và hát vang ca khúc cổ vũ nổi tiếng "El domingo cueste lo que cueste" (tạm dịch: "Dù có phải trả giá thế nào vào Chủ nhật cũng quyết thắng"), như một người hâm mộ "Albiceleste" thực thụ.

Khoảnh khắc này gây chú ý bởi Schweinsteiger từng là "khắc tinh" của Argentina tại các kỳ World Cup. Anh góp mặt trong đội tuyển Đức loại "Albiceleste" ở World Cup 2006 và 2010, đồng thời là nhân tố quan trọng trong chiến thắng của "Die Mannschaft" trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil.

Dù vậy, quá khứ đối đầu không khiến CĐV Argentina tỏ ra thù địch. Trái lại, họ chào đón cựu tiền vệ Bayern Munich và Manchester United với sự tôn trọng dành cho một trong những tiền vệ hay nhất thế hệ của mình.

Schweinsteiger (khoanh đỏ) trong video được anh chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Schweinsteiger cũng thoải mái hòa vào bầu không khí lễ hội sau khi Argentina giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Anh cũng đăng lại video này trên trang cá nhân và nhận rất nhiều phản hồi tích cực.

Ngay sau đó, video ghi lại màn ăn mừng của huyền thoại người Đức nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người xem coi đây là minh chứng cho vẻ đẹp của bóng đá, nơi những cuộc đối đầu khốc liệt trong quá khứ có thể nhường chỗ cho sự tôn trọng giữa các huyền thoại và người hâm mộ.

Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 20/7, trong khi tuyển Anh gặp Pháp ở trận tranh hạng ba trước đó một hôm.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.