Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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Christos Tzolis được Arsenal chiêu mộ từ Club Brugge với giá 40 triệu euro. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2002 sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Leandro Trossard, người vừa chuyển sang khoác áo Besiktas.
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Zeki Celik rời AS Roma để gia nhập Juventus dưới dạng tự do. Hợp đồng của hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ với "Bianconeri" có thời hạn đến hè 2029.
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Sau khi bán Youri Tielemans, Aston Villa chi 40 triệu euro để chiêu mộ Joao Gomes từ Wolverhampton. "Bầy sói" sẽ nhận thêm 5 triệu euro tiền thưởng nếu tiền vệ người Brazil thi đấu tốt.
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Marc Andre Ter Stegen đã được Barcelona chấp thuận rời đi để gia nhập Ajax dưới dạng cho mượn ở mùa giải tới. Thủ môn người Đức được cam kết đóng vai trò quan trọng tại sân vận động Amsterdam Arena.
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Thủ môn kỳ cựu Pau Lopez rời Betis sau một mùa giải để gia nhập Andorra FC, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng hai Tây Ban Nha. Trước đó, Lopez từng chơi cho nhiều CLB danh tiếng như Tottenham, Marseille, Roma.
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Cựu cầu thủ Real Madrid, Rodrigo Moreno rời Al Rayyan (Qatar) để đầu quân cho Lusail FC dưới dạng tự do. Hợp đồng của chân sút 35 tuổi có thời hạn đến hè 2027.
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Sau khi thăng hạng Premier League, Coventry phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Aurele Amanda từ Frankfurt. Mức phí để sở hữu ngôi sao mang hai dòng máu Cameroon, Thụy Sĩ là 18 triệu euro.
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