10 cầu thủ gây ấn tượng tại World Cup 2026

2. Kylian Mbappe: Tin tích cực là Mbappe vẫn còn cơ hội lớn để cạnh tranh Chiếc giày vàng trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Anh vào ngày 19/7. Bất chấp việc tuyển Pháp không thể vào đến trận chung kết, ngôi sao mang áo số 10 vẫn có thể hài lòng với phong độ của mình (đóng góp 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo).