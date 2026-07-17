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Thể thao World Cup 2026

10 cầu thủ gây ấn tượng tại World Cup 2026

  • Thứ sáu, 17/7/2026 10:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Những ngôi sao hàng đầu vẫn thể hiện được đẳng cấp tại World Cup 2026, bên cạnh một vài cái tên mang đến sự bất ngờ dành cho người hâm mộ.

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1. Lionel Messi: Người hùng của Argentina một lần nữa tạo nên điều kỳ diệu khi khai thác triệt để tâm lý lo sợ của tuyển Anh để kiến tạo cho Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ tại bán kết World Cup 2026. Messi hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 nhờ phong độ ấn tượng xuyên suốt từ đầu giải.
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2. Kylian Mbappe: Tin tích cực là Mbappe vẫn còn cơ hội lớn để cạnh tranh Chiếc giày vàng trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Anh vào ngày 19/7. Bất chấp việc tuyển Pháp không thể vào đến trận chung kết, ngôi sao mang áo số 10 vẫn có thể hài lòng với phong độ của mình (đóng góp 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo).
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3. Rodri: Đây chính là hình ảnh giúp Rodri giành Quả bóng vàng 2024, thống trị và điều tiết trận đấu mà không hề lộ vẻ mệt mỏi. Ở trận bán kết, tuyển Pháp hoàn toàn bất lực trong việc phá vỡ nhịp độ chuyền bóng hay hóa giải khả năng chọn vị trí của anh.

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4. Jude Bellingham: Tại World Cup 2026, Jude Bellingham đóng góp 6 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo, trở thành linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Anh. Dù "Tam sư" phải dừng bước sau khi để thua Argentina với tỷ số 1-2 tại trận bán kết, nỗ lực của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid xứng đáng được ghi nhận.
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5. Harry Kane: Rõ ràng thể lực của anh đã đi xuống ở vòng đấu loại trực tiếp, khiến cầu thủ này thi đấu kém hiệu quả trong cuộc đối đầu với Argentina. Dù vậy, những gì Kane thể hiện tại World Cup 2026 vẫn đủ để khẳng định vị thế cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Anh trong kỷ nguyên hiện đại (đóng góp 6 bàn thắng và 1 kiến tạo).
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6. Erling Haaland: Bị hàng phòng ngự tuyển Anh vô hiệu hóa dưới cái nóng oi bức tại Miami, Haaland đứt chuỗi ghi bàn lần đầu tiên sau 21 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù có dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn cuối, những màn trình diễn bùng nổ và phong thái tự tin của anh tại World Cup 2026 sẽ còn được nhắc nhớ mãi. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City có 7 bàn thắng sau 5 lần ra sân.
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7. Aymeric Laporte: Trong vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự Tây Ban Nha, Laporte gây ấn tượng mạnh ở cuộc chạm trán tuyển Pháp. Anh xử lý bóng tinh tế, thường xuyên tung ra những đường chuyền xuyên tuyến, đồng thời phối hợp ăn ý với Pau Cubarsi để phong tỏa Mbappe.
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8. Pau Cubarsi: Thật khó tin khi Cubarsi mới chỉ 19 tuổi nếu nhìn vào màn trình diễn của anh kể từ đầu giải. Ở trận bán kết, hậu vệ thuộc biên chế Barcelona thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao, không hề nao núng bất chấp việc phải đối đầu trực diện với Mbappe.

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9. Michael Olise: Sau vài pha chạm bóng hứa hẹn ở đầu trận bán kết World Cup 2026, Olise hoàn toàn mất hút khi Tây Ban Nha mở tỷ số. Dù chơi không tồi ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ với 5 kiến tạo, đây lại là một nốt trầm đáng tiếc với cá nhân anh.
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10. Ousmane Dembele: Phong độ của Dembele tại giải đấu này tương đối thất thường. Dẫu sao, anh vẫn có thể hài lòng về màn trình diễn của bản thân với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 7 lần ra sân.
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Huy Trưởng

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