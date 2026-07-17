Ai thay Duy Mạnh?

ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên Duy Mạnh vắng mặt tại giải Đông Nam Á kể từ năm 2016. Ai thay anh là câu hỏi lớn mà ông Kim Sang-sik cần trả lời ngay.

ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên Duy Mạnh vắng mặt tại giải Đông Nam Á của tuyển Việt Nam kể từ năm 2016. Ảnh: Minh Chiến.

"Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển tham dự ASEAN Championship 2026", Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận.

Duy Mạnh là đội trưởng tuyển Việt Nam và đóng vai kép chính ở gần như mọi giải đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong các trận đấu do nhà cầm quân 49 tuổi dẫn dắt, ngôi sao sinh năm 1996 thường chơi trung vệ lệch phải và trung vệ giữa. Ở giải đấu gần nhất của tuyển Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2027, Duy Mạnh đá chính cả 6 trận.

Những gương mặt có thể thay thế cầu thủ 30 tuổi có thể được chia thành hai nhóm.

Nhóm cựu binh

Đây là những trung vệ vừa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vừa có trình độ chuyên môn và phong độ đã được khẳng định ở tuyển Việt Nam qua thời gian dài. Đó là những Phạm Xuân Mạnh (30 tuổi, lần đầu lên tuyển năm 2018), Nguyễn Thành Chung (28 tuổi, lần đầu lên tuyển năm 2018) và Bùi Hoàng Việt Anh (27 tuổi, lần đầu lên tuyển năm 2021).

Bộ đôi thuận chân trái Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Nhật Minh cũng là những cái tên nổi bật, nhưng nhiều khả năng sẽ được "đóng khung" ở vị trí trung vệ lệch trái sau khi một trung vệ thuận chân trái khác là Lê Ngọc Bảo vừa phải chia tay các đồng đội vì không kịp bình phục chấn thương.

Trở lại với hai vị trí trung vệ phải và trung vệ giữa. Với vị trí trung vệ lệch phải, Xuân Mạnh từng đá chính cả hai trận chung kết lượt đi và về ASEAN Cup 2024, giúp tuyển Việt Nam vô địch.

Xuân Mạnh (trái) có thể trực tiếp thay thế vị trí của người đồng đội Duy Mạnh. Cả hai đều đang khoác áo CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Đồng đội cùng năm sinh của Duy Mạnh ở CLB Hà Nội có thể chơi ở mọi vị trí nơi hàng thủ. Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim nhiều khả năng sẽ xếp Nguyễn Văn Vĩ đá chính ở vị trí hậu vệ biên trái và Trương Tiến Anh ở biên phải. Nếu Xuân Mạnh được kéo ra cánh, vị trí trung vệ phải có thể được trao cho Thành Chung hoặc Việt Anh.

Từ ASEAN Cup 2024 đến nay, Thành Chung nếu ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam thường chơi trung vệ giữa, nhưng cũng có thể đá lệch phải.

Trong ba cái tên Xuân Mạnh, Thành Chung và Việt Anh, nếu nhìn cách dùng người của HLV Kim từ khi nắm tuyển Việt Nam: Việt Anh là người thất thế nhất.

Từ ngày 19/12/2024 đến nay, ngôi sao sinh năm 1999 chỉ có một lần đá chính trong màu áo đội tuyển. Đó là khi Việt Anh chơi trung vệ phải trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tối 31/3. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội là sao số ở V.League, nhưng chưa thực sự có duyên với tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu so sánh với Xuân Mạnh (1,72 m) và Thành Chung (1,81 m), Việt Anh (1,84 m) lại có lợi thế về thể hình.

Đội tuyển hiện có lực lượng mạnh với nhóm cầu thủ nhập tịch, Việt kiều trên hàng công. Nhưng tại hàng thủ, ông Kim Sang-sik chưa có quá nhiều quân bài đẳng cấp. Ảnh: Minh Chiến.

Nhóm "lính mới"

Việt Anh không phải cầu thủ cao nhất trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Người đứng đầu về chiều cao là trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,96 m). Tuy nhiên, chỉ thể hình có lẽ là chưa đủ.

Trong số các trung vệ HLV Kim đang có, sao mai của HAGL là người trẻ nhất. Quang Kiệt năm nay mới 19 tuổi, có lần thứ hai được lên tuyển và mùa giải thứ hai chơi bóng tại V.League. Những gì cầu thủ quê TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm được tới hiện tại thể hiện tiềm năng của anh.

Nhưng nhiều khả năng, việc HLV Kim đưa Quang Kiệt vào danh sách dự giải là quyết định cho tương lai. Ông muốn "cấy" dần những nhân tố trẻ, để những "viên ngọc thô" có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm và được học hỏi từ các đàn anh, từ đó cống hiến cho đội tuyển U23 cũng như ĐTQG sau này, thay vì được sử dụng ngay hiện tại.

Một trung vệ khác cũng mới có lần thứ hai được lên tuyển và mùa thứ hai chơi bóng tại V.League giống Quang Kiệt là Khổng Minh Gia Bảo. Cầu thủ sinh năm 2000 vừa nhận "vé vớt" và là người hội quân muộn nhất cùng tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này tính tới hiện tại sau khi Duy Mạnh cũng như Khuất Văn Khang phải rút lui vì không kịp bình phục chấn thương.

Vấn đề của Gia Bảo cũng giống Quang Kiệt là thiếu hụt kinh nghiệm. Khả năng cao, đây chỉ là hai phương án dự bị của HLV Kim. Những ưu tiên cho các vị trí trung vệ phải và trung vệ giữa khi không có Duy Mạnh rất có thể là Xuân Mạnh, Thành Chung hay phần nào là Việt Anh.