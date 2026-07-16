Khuất Văn Khang rời tuyển Việt Nam

Hai ngày trước trận giao hữu với Myanmar, tuyển Việt Nam bổ sung Khổng Minh Gia Bảo và phải chia tay Khuất Văn Khang vì chấn thương.

"Chiều 16/7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào sáng mai (17/7), chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar (tại sân Thái Nguyên tối 18/7 - PVF). Trước buổi tập, đội tuyển có thêm biến động về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang chia tay đội do chấn thương, chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Cup 2026", thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 16/7 có đoạn.

"Tình trạng chấn thương của Văn Khang đã được cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế thống nhất tạo điều kiện để Văn Khang trở về CLB tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất. Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rời đội tuyển vì lý do tương tự", VFF tiếp tục thông tin.

"Để đảm bảo lực lượng, HLV trưởng Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo", VFF thông tin về sự thay đổi của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Văn Khang là gương mặt quen thuộc ở tuyển Việt Nam từ cuối năm 2022 với lần đầu tiên lên tuyển khi mới 19 tuổi. Chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2022 góp mặt trong thành phần "Các chiến binh sao vàng" vô địch ASEAN Cup gần nhất. Tuy nhiên, Văn Khang chủ yếu đóng vai trò dự bị. Mùa giải vừa qua, số 11 của Thể Công-Viettel ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo sau 21 lần ra sân tại V.League.

Sự thay thế là Gia Bảo sẽ có lần thứ hai được triệu tập lên tuyển Việt Nam sau lần đầu hồi tháng 11/2025. Mùa 2025/26, số 13 của CLB Công an TP.HCM là kép chính giúp đội cán đích trong top 5 V.League và vô địch Cúp Quốc gia.