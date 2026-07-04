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Thể thao

Hồ Tấn Tài cập bến Ninh Bình sau khi rời đội xuống hạng

  • Thứ bảy, 4/7/2026 14:34 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Chia tay Becamex TP.HCM, Hồ Tấn Tài tiếp tục chơi tại V.League trong màu áo Ninh Bình.

"CHÀO MỪNG HẬU VỆ HỒ TẤN TÀI ĐẾN VỚI NINH BÌNH FC. Ninh Bình FC tiếp tục chào đón thêm một sự bổ sung chất lượng cho mùa giải 2026/2027 với sự xuất hiện của hậu vệ Hồ Tấn Tài", bài viết sáng 4/7 trên trang chính thức của đội bóng Cố đô có đoạn.

"Sự góp mặt của hậu vệ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ giúp hành lang cánh phải của đội bóng Cố đô trở nên giàu sức chiến đấu và đa dạng hơn trong các phương án chiến thuật. Chúc Hồ Tấn Tài có thật nhiều sức khỏe, giữ vững phong độ và cùng Ninh Bình FC tạo nên một mùa giải bùng nổ phía trước!", CLB Ninh Bình kết.

Ho Tan Tai Ninh Binh anh 1

CLB Ninh Bình thông báo chính thức chiêu mộ thành công Tấn Tài.

Trước khi ký hợp đồng với Ninh Bình, Tấn Tài chia tay Becamex TP.HCM, CLB vừa trải qua lần đầu tiên xuống hạng sau 22 năm hiện diện tại V.League. Cập bến đội bóng Cố đô, hậu vệ sinh năm 1997 thoát cảnh phải xuống đá Hạng Nhất, thậm chí còn được đua vô địch V.League. Với danh tiếng của mình, việc Tấn Tài không chơi tại giải hạng dưới mà tìm kiếm đội bóng mạnh tại hạng đấu cao nhất là điều được dự báo trước.

Với Ninh Bình, ở kỳ chuyển nhượng hè này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chia tay bộ ba ngoại binh: tiền đạo Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos, trung vệ Patrick Marcelino và chuyên gia phân tích Juan Carlos. Ở chiều ngược lại, trước khi bổ sung Tấn Tài, Ninh Bình đón hai tân binh khác là trung vệ Lucas Turci từ PVF-CAND, CLB cũng vừa rớt hạng giống Becamex TP.HCM và tiền vệ Marciel Silva từ HAGL.

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Nam Giang

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