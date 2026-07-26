Bruno Fernandes giàu to

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao có sức hút thương mại lớn nhất của MU.

Fernandes kiếm bộn tiền ngoài sân cỏ.

Theo những tài liệu tài chính mới được công bố, đội trưởng của "Quỷ đỏ" kiếm được khoảng 9,2 triệu bảng từ tiền bản quyền hình ảnh chỉ riêng trong mùa 2024/25. Khoản thu này được quản lý thông qua BF8 Sports Ltd, công ty do tiền vệ người Bồ Đào Nha thành lập vào năm 2020 để khai thác các nguồn thu ngoài sân cỏ.

Báo cáo cũng cho thấy giá trị tài sản của BF8 Sports Ltd tăng lên khoảng 9,5 triệu bảng, nhiều hơn 1,1 triệu bảng so với năm trước. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và chi phí hoạt động, Fernandes vẫn thu về hơn 9,18 triệu bảng lợi nhuận từ các hợp đồng thương mại.

Đây mới chỉ là nguồn thu ngoài sân cỏ của Fernandes. Tiền vệ 31 tuổi còn nhận mức lương khoảng 12,5 triệu bảng mỗi năm tại MU, chưa bao gồm các khoản thưởng theo thành tích. Ngoài ra, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Nike, DHL và EA Sports, giúp tổng thu nhập hàng năm tiếp tục tăng mạnh. Anh cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản tại cả Anh và Bồ Đào Nha.

Hiện tại, tương lai của Fernandes tại Old Trafford vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn thời hạn 12 tháng, dù MU có điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Ban lãnh đạo đội bóng được cho là muốn ký một bản hợp đồng dài hạn và khẳng định với tuyển thủ Bồ Đào Nha rằng họ không có ý định để anh ra đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

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