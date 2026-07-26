Chelsea có cơ hội bán Neto cho Man City với giá 56 triệu bảng

Báo chí Anh tiết lộ Pedro Neto đang nằm trong danh sách mục tiêu của Man City vì mối quan hệ rất tốt với Enzo Maresca.

Neto có mối quan hệ tốt với HLV Maresca. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, chiến lược gia người Italy xác định Pedro Neto là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nhờ quãng thời gian làm việc thành công cùng cầu thủ này tại Chelsea.

Neto được đưa vào danh sách ưu tiên của Man City bởi Maresca đánh giá rất cao tốc độ, khả năng tạo đột biến cũng như sự am hiểu triết lý của ông. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người ở Stamford Bridge được xem là yếu tố giúp thương vụ có cơ hội thành hiện thực.

Bên cạnh Neto, Man City cũng quan tâm đến hậu vệ Malo Gusto, một học trò cũ khác của Maresca. Tuy nhiên, mức giá 75 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu được cho là vượt quá giới hạn chi tiêu của đội chủ sân Etihad.

Động thái theo đuổi Neto diễn ra không lâu sau khi Man City hoàn tất bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng với tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Mức giá của Neto rơi vào khoảng 56 triệu bảng.

Neto gia nhập Chelsea vào mùa hè 2024 khi Maresca lên dẫn dắt đội bóng. Trong mùa 2024/25, tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân 51 trận, ghi 9 bàn và kiến tạo 9 lần. Riêng ở giai đoạn Maresca còn tại vị mùa trước, Neto có 6 bàn và 3 kiến tạo, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của nhà cầm quân người Italy.

Hai thầy trò cùng giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup 2025 trước khi Maresca bất ngờ rời ghế HLV Chelsea.

Haaland 'đại náo' đám cưới Donnarumma Tối 25/7, Erling Haaland "chiếm trọn spotlight" trong đám cưới của Gianluigi Donnarumma với màn "chèo thuyền Viking" cuồng nhiệt, khuấy động cả buổi tiệc.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD