Bóng đá Nhật Bản tạo kỷ lục tại Premier League

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới.

Hidemasa Morita vừa gia nhập Hull City.

Làn sóng cầu thủ Nhật Bản đến Anh thi đấu tiếp tục tăng mạnh trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Premier League mùa 2026/27 chào đón thêm ba gương mặt mới gồm Tatsuhiro Sakamoto (cùng Coventry City giành quyền thăng hạng), Hidemasa Morita (gia nhập Hull City) và Daizen Maeda (chuyển đến Ipswich Town).

Ba cái tên trên giúp bóng đá Nhật Bản có 8 cầu thủ thi đấu tại Premier League, con số kỷ lục đối với một quốc gia châu Á. Trước đó, xứ sở mặt trời mọc có hàng loạt đại diện góp mặt ở giải đấu này như Wataru Endo (Liverpool), Kota Takai (Tottenham), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United) và Kaoru Mitoma (Brighton).

Việc ngày càng nhiều cầu thủ Nhật Bản cập bến Anh phản ánh chất lượng đào tạo trẻ cũng như khả năng thích nghi của các cầu thủ xứ hoa anh đào với môi trường bóng đá đỉnh cao. Không chỉ được đánh giá cao về nền tảng kỹ thuật, các tuyển thủ Nhật Bản còn gây ấn tượng bởi tinh thần chuyên nghiệp, thể lực bền bỉ và tính kỷ luật trong lối chơi.

Trong số 8 cái tên kể trên, Mitoma được xem là ngôi sao nổi bật nhất sau nhiều mùa giải thi đấu thành công trong màu áo Brighton. Dù lỡ hẹn với World Cup 2026 vì chấn thương, Mitoma vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất bóng đá Nhật Bản những năm gần đây.

Con số 8 cầu thủ nhiều khả năng chưa phải điểm dừng. Hai tuyển thủ khác là Zion Suzuki và Kaishu Sano đang lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB Premier League. Nếu các thương vụ này được hoàn tất, bóng đá Nhật Bản sẽ tiếp tục thiết lập cột mốc mới.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.