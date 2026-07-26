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Thể thao Thể thao Việt Nam

Xác định bốn đội vào bán kết giải U17 Quốc gia

  • Chủ nhật, 26/7/2026 07:10 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau các màn so tài kịch tính chiều 25/7, U17 Hà Nội cùng U17 PVF chính thức ghi tên vào vòng bán kết giải Vô địch U17 Quốc gia năm 2026.

U17 PVF giành vé vào bán kết U17 Cúp quốc gia. Ảnh: VFF
Trong khi Hà Nội giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 PVF-CAND, U17 PVF vượt qua U17 SLNA trên chấm luân lưu đầy may rủi để ghi danh vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

Tại sân Pleiku Arena, U17 Hà Nội sớm làm chủ thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên khung thành đối thủ. Tuy nhiên, hàng thủ của U17 PVF-CAND thi đấu đầy tập trung để hóa giải các đợt tấn công của đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 60, từ quả phạt góc chính xác của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Khắc Minh Đức bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U17 Hà Nội giành thắng lợi chung cuộc.

Ở trận tứ kết còn lại trên sân Hàm Rồng, U17 SLNA và U17 PVF tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. U17 SLNA là đội vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Việt Duy ở phút 76. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng xứ Nghệ, vào phút 90+3', đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của PVF kịp thời đánh đầu gỡ hòa 1-1. Trong loạt sút luân lưu sau đó, bản lĩnh vượt trội giúp PVF giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Kết thúc vòng tứ kết, hai cặp đấu bán kết chính thức lộ diện. U17 Huế sẽ đối đầu với U17 SHB Đà Nẵng, trong khi U17 Hà Nội sẽ chạm trán U17 PVF vào ngày 27/7.


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