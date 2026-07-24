Đình Giang đưa CLB Đà Nẵng vào bán kết U17 Quốc gia

CLB Đà Nẵng thắng nghẹt thở CLB Bóng đá TP.HCM 4-3, trong khi Huế loại Thể Công Viettel sau loạt luân lưu ở tứ kết U17 Quốc gia chiều 24/7.

VCK U17 Quốc gia đã xác định được các đội vào bán kết.

Hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia 2026 diễn ra với những kịch bản trái ngược. CLB Đà Nẵng giành vé bằng màn rượt đuổi bảy bàn, còn Huế đi tiếp sau cuộc đấu căng thẳng trên chấm 11 m.

Trên sân Hàm Rồng, CLB Bóng đá TP.HCM khởi đầu thuận lợi khi Lê Nguyên Anh mở tỷ số ở phút 14. Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng phía Nam chỉ kéo dài sáu phút.

Nguyễn Đình Giang đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 20, trước khi Lê Văn Ẩn giúp CLB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 38.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM đẩy cao đội hình và tạo ra màn lội ngược dòng chỉ trong năm phút. Đậu Quang Hưng gỡ hòa 2-2 ở phút 63, còn Phú Ngọc nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 68.

Tưởng như thế trận đã nghiêng về phía TP.HCM, CLB Đà Nẵng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đình Giang ghi liền hai bàn ở các phút 75 và 82, hoàn tất cú hat-trick và giúp đội bóng sông Hàn thắng chung cuộc 4-3.

Màn trình diễn của Đình Giang trở thành điểm nhấn lớn nhất trận đấu. Tiền đạo mang áo số 7 ghi ba trong bốn bàn của CLB Đà Nẵng, trực tiếp đưa đội nhà vào bán kết sau hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Pleiku, Huế tạo bất ngờ trước Thể Công Viettel, đội được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Nguyễn Hoàng Bách giúp đại diện cố đô mở tỷ số ở phút 45+1. Ngay đầu hiệp hai, Lê Trọng Đại Nhân gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.

Trong thời gian còn lại, hai đội chơi chặt chẽ và không thể ghi thêm bàn. Trận đấu vì thế phải được phân định bằng loạt sút luân lưu.

Huế thể hiện bản lĩnh tốt hơn trên chấm 11 m để giành chiến thắng 6-5. Kết quả này giúp đội bóng cố đô trở thành đại diện thứ hai góp mặt tại vòng bán kết.

Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định sau các trận Hà Nội gặp PVF-CAND và PVF đối đầu Sông Lam Nghệ An, cùng diễn ra lúc 15h ngày 25/7.