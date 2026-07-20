Thể Công Viettel I, PVF và Hà Nội vào tứ kết U17 Quốc gia

Sau lượt trận cuối bảng A, Thể Công Viettel I và PVF giành vé đi tiếp, trong khi Hà Nội cũng sớm góp mặt ở tứ kết VCK U17 Quốc gia.

Thể Công Viettel I đứng đầu bảng A và giành vé vào tứ kết với 5 điểm.

Chiều 20/7, bảng A VCK U17 Quốc gia 2026 khép lại với hai trận đấu cùng giờ trên sân Hàm Rồng.

Ở sân Hàm Rồng 4, LPBank HAGL thắng PVF 1-0 nhờ bàn duy nhất của Hà Thanh Phước An ở phút 32. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội chủ nhà tại giải, nhưng không đủ giúp họ tránh vị trí cuối bảng.

PVF kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, song thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Đội bóng này còn mất người ở phút 89 khi Nguyễn Ngọc Anh Hào nhận thẻ đỏ.

Dù thất bại, PVF vẫn đứng nhì bảng A với 4 điểm và giành vé vào tứ kết nhờ hơn SHB Đà Nẵng về hiệu số bàn thắng bại.

Trên sân Hàm Rồng 5, Thể Công Viettel I và SHB Đà Nẵng hòa 0-0 trong trận đấu căng thẳng. Hai đội đều phải chơi thiếu người từ hiệp một. Nguyễn Đặng Minh Liêm của SHB Đà Nẵng bị truất quyền thi đấu ở phút 21, còn Nguyễn Văn Trường bên phía Thể Công Viettel I nhận thẻ đỏ sau đó 9 phút.

Kết quả này giúp Thể Công Viettel I đứng đầu bảng A với 5 điểm. PVF xếp thứ hai, còn SHB Đà Nẵng đứng thứ ba dù cùng có 4 điểm.

SHB Đà Nẵng vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua suất dành cho hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng phải chờ kết quả lượt trận cuối tại bảng B và C.

Ngoài Thể Công Viettel I và PVF, Hà Nội cũng đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp tại bảng C.

Năm suất còn lại sẽ được xác định sau khi các bảng B và C hoàn tất lượt đấu cuối. Theo điều lệ, tám đội vào tứ kết gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.