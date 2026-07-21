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Thể thao World Cup 2026

Vòng loại World Cup 2030 ở Nam Mỹ trở nên vô nghĩa?

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:47 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Việc Argentina, Uruguay và Paraguay đã có vé dự World Cup 2030 khiến vòng loại Nam Mỹ đối mặt nguy cơ mất đi tính cạnh tranh vốn có.

Vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ đứng trước nguy cơ chỉ là các trận đấu thủ tục. Ảnh: Reuters.

Sau World Cup 2026, các đội tuyển Nam Mỹ sẽ bước vào chu kỳ mới hướng tới giải đấu năm 2030. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, vòng loại khu vực được dự báo có thể mất đi phần lớn ý nghĩa khi ba đội bóng đã chắc suất tham dự.

Argentina, Uruguay và Paraguay được FIFA trao quyền đăng cai một số trận đấu tại World Cup 2030 nhằm kỷ niệm 100 năm kỳ World Cup đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa ba đội tuyển Nam Mỹ này nghiễm nhiên có vé góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vấn đề nằm ở chỗ, họ vẫn có khả năng phải tham dự vòng loại khu vực Nam Mỹ cùng các đội còn lại. Nếu kịch bản này xảy ra, cuộc đua giành vé ở khu vực vốn khốc liệt nhất thế giới sẽ trở nên thiếu hấp dẫn.

Theo Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez, World Cup 2030 có thể mở rộng lên 64 đội, tăng thêm 16 suất so với kỳ World Cup 2026. Trong khi đó, Nam Mỹ hiện được kỳ vọng giữ số lượng suất dự giải rất lớn, với 6 vé trực tiếp và một suất play-off.

Nếu cộng thêm ba đội đã được đặc cách trong một khu vực vốn chỉ có 10 thành viên, gần như toàn bộ các đội tuyển Nam Mỹ có thể giành quyền đến World Cup. Khi đó, vòng loại sẽ không còn là cuộc chiến sống còn như trước, nơi những Brazil, Argentina, Uruguay hay Colombia thường phải cạnh tranh quyết liệt qua từng lượt trận.

Trước tình hình này, CONMEBOL đang tính đến phương án thay đổi thể thức. Một giải đấu có mô hình tương tự UEFA Nations League được xem là lựa chọn nhằm tạo ra những trận đấu chất lượng, duy trì tính cạnh tranh cho các đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị World Cup.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Paraguay Robert Harrison cũng tiết lộ Argentina, Uruguay và Paraguay đã có vé dự World Cup 2030, đồng thời cho biết các đội Nam Mỹ có thể tham gia một giải đấu mới với sự góp mặt của các đối thủ châu Âu.

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Đào Trần

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