Sao trẻ Tây Ban Nha thừa nhận tiếc nuối khi đánh bại Messi

Pau Cubarsi trải qua khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhưng thừa nhận cảm thấy tiếc nuối khi nhắc tới Lionel Messi.

Cubarsi là phát hiện lớn nhất của Tây Ban Nha ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong ngày Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026, Pau Cubarsi không chỉ nhận niềm vui với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp mà còn được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu.

Tuy nhiên, trung vệ 19 tuổi vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Lionel Messi, người anh từng ngưỡng mộ từ thời còn nhỏ.

Cubarsi chia sẻ rằng việc được đối đầu với Messi trong trận chung kết là trải nghiệm khó quên. Trước đó, anh chưa từng có cơ hội đứng chung sân với siêu sao Argentina và thừa nhận cảm giác đầu tiên khi gặp thần tượng trong phòng thay đồ là sự ngỡ ngàng.

"Tôi chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với anh ấy. Khi chào Messi trong phòng thay đồ, tôi đã nghĩ: 'Điều này có thật không?'. Nhưng sau đó, bạn phải bước vào trận đấu, tập trung vào nhiệm vụ và cố gắng giành chiến thắng", Cubarsi nói.

Trung vệ của Barcelona cho biết luôn dành sự ngưỡng mộ cho Messi, dù lần này phải cùng Tây Ban Nha vượt qua người đàn anh để giành cúp vàng.

"Tôi có thể nói đó là một đặc ân tuyệt vời khi được thi đấu cùng sân với anh ấy. Tôi cũng thấy buồn vì Messi là thần tượng của tôi và tôi không thích nhìn anh ấy thất bại. Nhưng nếu tôi chiến thắng thì tất nhiên tôi rất hạnh phúc", Cubarsi chia sẻ.

Cubarsi là một trong những phát hiện lớn nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Anh cùng Aymeric Laporte tạo thành bộ đôi trung vệ chắc chắn, góp phần giúp "La Roja" chỉ thủng lưới một bàn trong cả giải đấu.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Cubarsi vượt qua nhiều ứng viên trẻ khác, trong đó có đồng đội Lamine Yamal, để nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup. Ở tuổi 19, anh đang trở thành một trong những biểu tượng mới trong thế hệ vàng tiếp theo của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.